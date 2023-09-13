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В Брянске завершили...

В Брянске завершили расследование дела экс-начальницы отдела закупок онкодиспансера

13.09.2023
15:47
Артем Косенок
Следователи передали в суд уголовное дело в отношении подозреваемой во взяточничестве экс-начальницы отдела закупок онкодиспансера в Брянской области. По версии следствия, она должна была за взятку заключить прямой договор поставок лекарственных препаратов без проведения торгов.
Фото: bryansk.sledcom.ru

Следственный комитет по Брянской области завершил уголовное дело в отношении бывшей начальницы отдела закупок ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер». Ее подозревают в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ), сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Как писал «ФВ», подозреваемая была задержана в мае этого года. По версии следствия, с октября 2021 по март 2023 года подозреваемая получила через посредника от коммерческой организации взятку в размере более 350 тыс. руб. За это она должна была заключить прямой договор поставок лекарственных препаратов без проведения торгов. Имя подозреваемой и название компании-поставщика не уточняются.

Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд. Уголовное дело в отношении посредника еще находится в производстве следователя.

В августе суд в Брянске признал главврача этого онкодиспансера виновным в получении взятки от поставщика (ч.2 ст.290 УК РФ). Имя осужденного не называлось, но, по информации местных СМИ, речь шла об Игоре Кацкове. Название компании-поставщика не сообщалось. В суде установили, что с июля по октябрь 2022 года глава онкодиспансера получил от коммерческой организации взятку в общей сумме 140 тыс. руб. 

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