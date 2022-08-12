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В ЕЭК одобрили...

В ЕЭК одобрили проект концепции использования данных реальной клинической практики

Эксклюзив
12.08.2022
18:50
Маргарита Грошева

В марте этого года Совет ЕАЭК утвердил определения понятиям данные реальной клинической практики (RWD) и доказательства, полученные на их основе (RWE). Теперь в ЕЭК разрабатывают концепцию и рекомендации по сбору и анализу таких данных.

Фото: unsplash.com

Рабочая группа по формированию общих подходов к регулированию обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза одобрила проект Концепции развития подходов к сбору, анализу и использованию данных реальной клинической практики в государствах — членах ЕАЭС. Об этом «ФВ» сообщил один из разработчиков концепции, зав. кафед­рой клинической фармакологии и доказательной медицины Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова Алексей Колбин.

Определения RWD и RWE были зафиксированы в марте Решением Совета ЕЭК № 36 от 17.03.2022 «О внесении изменений в Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения».
  • Данные реальной клинической практики (RWD) — данные, относящиеся к состоянию здоровья пациента и/или к процессу оказания медицинской помощи, полученные из различных источников.
  • Доказательства, полученные на основе данных реальной клинической практики (RWE), — клинические доказательства в отношении применения и потенциальной пользы или риска применения лекарственного препарата, полученные на основе сбора и анализа данных реальной клинической практики.

Как рассказал Колбин, единых подходов к сбору и анализу данных RWD/RWE нет во всем мире. Пока регуляторы разных стран предлагают различные методологии и решения. Концепция, подготовленная в рамках Евразийского союза, включает обобщенный опыт разных стран и континентов — Южной Америки, США, Китая, Японии, Евросоюза.

«В разработке концепции принимали участие целый ряд экспертов в научной и практической областях, изучающих жизненный цикл лекарств, академическая среда, преподаватели высших образовательных учреждений, несколько профессиональных ассоциаций, прежде всего Ассоциация специалистов в области оценки технологий здравоохранения и Ассоциация клинических фармакологов», — рассказал Колбин. Минздрав России активно поддерживал работу и давал рекомендации и предложения, уточнил эксперт.

Решение о создании концепции было принято год назад — в августе 2021 года. Уже в марте этого года первый драфт концепции был отдан на согласование некоторым экспертам и организациям, в том числе Минздраву России, после чего в начале июня проект концепции поступил в рабочую группу ЕЭК. Ее одобрили представители всех пяти стран ЕАЭС.

По словам Колбина, документ еще будет дорабатываться, но изменения будут носить, скорее, технический и стилистический характер. Проект также должен быть представлен на общественное обсуждение. В пресс-службе ЕЭК также уточнили, что концепцию будут еще раз рассматривать в рамках рабочей группы, затем документ будет опубликован для общественного обсуждения и уже после рассмотрен Коллегией ЕЭК.

Помимо концепции в ЕАЭС также разрабатываются отдельные рекомендации, сообщил эксперт. «Они, безусловно, будут опираться на концепцию, но будут включать более прикладную информацию и описывать стандартные операционные процедуры проведения и анализа данных реальной клинической практики. Рекомендаций будет несколько, первые две, скорее всего, поступят на обсуждение уже к началу сентября», — рассказал Колбин.

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