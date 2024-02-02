В Госдуме хотят ускорить вывод на рынок российских медизделий

Действующие единые требования к регистрации медицинских изделий тормозят внедрение инноваций и перегружают органы аккредитации. Об этом заявили на заседании экспертного совета при Комитете Госдумы по промышленности и торговле, пишет «Парламентская газета».

Участники заседания договорились направить обращение в Минздрав и Минпромторг с просьбой ввести дифференцированные требования к регистрации медизделий разного класса потенциального риска и тем самым ускорить процесс внедрения инновационных решений. В том числе предлагается установить четкие требования к вносимым изменениям в регистрационное досье. Это позволит ускорить процесс внедрения инновационных решений и снизить нагрузку на органы аккредитации. Текст соответствующей резолюции есть в распоряжении издания.

Председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что сегодня необходимо быстрее обретать технологический суверенитет в рамках развития ключевых для страны отраслей. Он напомнил, что ранее правительство утвердило перечень из первых десяти мегапроектов с объемом инвестиций не менее 10 млрд руб. каждый в важнейших отраслях.