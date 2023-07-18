В Госдуме предложили изменить грантовую поддержку ученых для увеличения разработки лекарств

Систему грантовой поддержки ученых для увеличения производства отечественных оригинальных лекарств необходимо изменить. Об этом заявила на «круглом столе» о законодательном регулировании отношений в сфере разработки отечественных лекарств в условиях санкций член Комитета Госдумы по защите конкуренции Ирина Филатова, передает ее слова «Парламентская газета».

«Сформированная в стране система получения грантового финансирования для ученых не ориентируется на практический результат, она основывается на публикациях в рейтинговых журналах», — заявила Филатова.

Депутат считает, что все усилия ученых и промышленности надо направить на производство оригинальных препаратов, которые могли бы заместить самые дорогие и востребованные, которые сейчас закупают за рубежом. Нужна полная перенастройка госзаказа, формирование квалифицированного заказчика, регулирование интеллектуальной собственности и льготное налогообложение для разработчиков и научных центров и преференции при госзакупках для отечественных препаратов, подчеркнула Филатова.

Она отметила, что в России можно выйти к 2030 году на замещение 10—15% импортных препаратов. По итогам 2022 года, 84% из препаратов, приобретенных в рамках госзаказа, составили лекарства отечественного производства. Однако в денежном выражении это лишь 47%.

Филатова считает, что уже через 7—10 лет россияне будут находиться в критической зависимости от иностранных технологий, если в стране не развивать собственную науку и фармацевтику. В первую очередь, в этой сфере нужно прогнозирование на среднесрочную и долгосрочную перспективу и планирование на 10—15 лет и выше. Тогда ученые будут понимать, что нужно делать, а производители будут понимать, что будет спрос на их продукцию, отметила депутат.