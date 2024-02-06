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В Госдуме выступили...

В Госдуме выступили против введения акциза на этанол

06.02.2024
16:31
Артем Косенок
На заседании в Госдуме члены Комитета по защите конкуренции выступили против введения акциза на этанол. Они полагают, что такие нововведения не смогут предотвратить оборот нелегально произведенного спирта.
Фото: kittisak123rf/ru.123rf.com

Участники заседания в Госдуме, прошедшего по инициативе Комитета по защите конкуренции, выступили против введения акциза на этанол. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного совета при Росздравнадзоре.

Акциз является косвенным налогом, добавляемым к цене товара, произведенного в стране, и, соответственно, его введение отразится на конечной стоимости товара, отметили участники заседания. Фармотрасль уже испытывает на себе серьезное финансовое бремя из-за удорожания вспомогательных веществ, фармсубстанций и интермедиатов, упаковочных материалов и программного обеспечения, усложнения логистических схем, повышения валютного курса, к тому же дополнительно обсуждается вопрос повышения стоимости фарминспекций. Все это негативно отражается на себестоимости фармацевтической продукции, снижая рентабельность фармпроизводства и делая производство фармпрепаратов низкого ценового сегмента невыгодным, что в свою очередь ведет к «вымыванию» их с рынка, говорится в сообщении.

«Мы понимаем и поддерживаем необходимость пресечения незаконного оборота спирта, однако вопрос нуждается в глубинной проработке с учетом интересов пациентов, государства и бизнеса», — заявил председатель Общественного совета при Росздравнадзоре Виктор Дмитриев.

По словам участников заседания, первоначально разработчиком был озвучен вариант возможного субсидирования фармпроизводителей для покрытия их затрат в случае принятия законопроекта, однако на сегодняшний день этот механизм не разработан и не представлен.

Участники заседания считают законопроект несвоевременным. По их мнению, он влечет за собой негативные последствия для отрасли, а следовательно, и для всей системы лекобеспечения, снижает доступность целого ряда препаратов для населения. В нынешней редакции проект не сможет предотвратить оборот нелегально произведенного спирта, подчеркнули участники заседания.

Законопроект о введении акциза на весь этанол, в том числе и фармацевтическую субстанцию спирта этилового, разработал Минфин в конце 2023 года. Он пока не внесен в Госдуму, но его уже обсудили депутаты и участники рынка. Минздрав и Минпромторг в свою очередь также высказывали опасения в случае внедрения акциза.

Авторы инициативы заявляли, что планируют предусмотреть компенсацию затрат производителей на уплату акциза, чтобы избежать увеличения стоимости препаратов. Но в законопроекте о такой компенсации ничего не сказано. В конце января Совет федерации попросил Минздрав до конца января рассчитать необходимую компенсацию для производителей спирта в случае введения акциза на этанол.

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