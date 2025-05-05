В Госдуму снова внесли проект закона о маркировке запрещенных водителям лекарств

Депутат Госдумы Ярослав Нилов внес законопроект № 909432-8, которым предлагается внести изменения в закон № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Статью 46 документа предлагается дополнить пунктом 13, в котором изложена инструкция по применению препарата, употребление которого запрещено при управлении транспортным средством. Такая инструкция должна содержать:

изображение запрещающего дорожного знака «въезд запрещен» (в цветном или черно-белом варианте);

информацию о наличии в составе препарата наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю на территории РФ;

сведения о периоде нахождения этих веществ в организме человека, в течение которого запрещено управлять транспортным средством.

Как следует из пояснительной записки, документ разработан в связи с «парадоксальной ситуацией», из-за которой к административной ответственности привлекаются «законопослушные граждане, принимающие лекарственные препараты, содержащие в своем составе вещества, запрещенные к употреблению в период управления транспортным средством». В пример приводятся препараты «Корвалол», «Валокордин», «Пенталгин-Н», «Валосердин» и «Валоферин», содержащие в составе фенобарбитал, и препараты «Солпадеин», «Нурофен Плюс», «Каффетин», «Седальгин-Нео» и «Терпинкод» с кодеином в составе.

«Большинство граждан нашей страны, принимая лекарства по назначению врача или без рецепта, не знают и не могут знать, что некоторые лекарственные препараты содержат в себе наркотические или психотропные вещества, употребление которых несовместимо с управлением транспортным средством, так как в случае освидетельствования это повлечет ответственность водителя по статье 12.8 КоАП РФ», — указано в пояснительной записке.

В случае утверждения изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.