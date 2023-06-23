Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
В Калининграде разработают...

В Калининграде разработают отечественный аналог препарата «Спинраза»

23.06.2023
17:24
Артем Косенок
В Балтийском федеральном университете им. Канта открыли лабораторию по разработке лекарств для лечения редких заболеваний. Речь, в частности, идет об отечественном аналоге препарата «Спинраза» для лечения СМА.
Дмитрий Чернышенко (второй слева), Антон Алиханов (второй справа) | Фото: government.ru

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и губернатор Калининградской области Антон Алиханов приняли участие в открытии в Балтийском федеральном университете им. Канта лаборатории «Биофарма». На ее базе планируют разработать отечественный аналог препарата «Спинраза» для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), а также оригинальные и импортозамещающие ингредиенты для косметической отрасли. Кроме того, отдельное внимание в лаборатории будет уделено трансферу технологий в производство вместе с индустриальными партнерами, сообщили в пресс-службе правительства.

Лабораторию открыли по программе «Приоритет-2030», в рамках которой БФУ им. Канта получил финансирование порядка 1 млрд руб. Инжиниринговый центр «Биофарма» стал пятой лабораторией вуза, открытой по этой программе.

«Большая работа по поддержке пациентов с данными заболеваниями проводится фондом «Круг добра». Напомню, на эти цели по распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина в 2022 году выделено более 70 млрд руб. Мы надеемся, что лекарства, разработанные калининградскими учеными, помогут спасти жизни людей», — добавил Чернышенко.

Также в ходе визита вице-премьер оценил ход строительства в рамках национального проекта «Наука и университеты» кампуса «Кантиана». Его главная особенность — высокая концентрация научных лабораторий, а также создание бизнес-инкубатора и образовательно-философского парка. Проект оценивается в более 17,5 млрд руб. и должен быть готов в 2025 году. В кампусе университета будут сосредоточены три крупных кластерных блока: Биомед, Институт высоких технологий и Высшая школа философии и социальных наук.

В России зарегистрированы три препарата от СМА: «Золгенсма» от «Новартис Фарма АГ», «Спинраза» компании «Биоген» и «Эврисди» от «Ф. Хоффманн-Ля Рош». Препараты закупает Центр лекобеспечения Минздрава для фонда «Круг добра».

Ранее сообщалось, что «Р-Фарм» и Казанский федеральный университет также собираются заняться разработкой препарата для лечения СМА. Свой препарат от СМА разрабатывает ФМБА. BIOCAD начала испытания лекарства ANB-4 от СМА. В рамках испытаний дети стали получать препарат в конце апреля этого года.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.