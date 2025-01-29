В Китае началась проверка качества дженериков после критики врачей

Врачи в КНР выразили недовольство качеством отечественных дженериков, которые используются в больницах страны вместо западных оригинальных препаратов. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на местные СМИ.



Медикаменты китайского производства, которые обязательны к использованию в государственных медучреждениях, имеют более низкую эффективность по сравнению с лекарствами крупных международных компаний, отмечают медработники. Также, по их словам, у такой фармпродукции больше побочных эффектов. Причем все дженериковые версии препаратов, поставляемые в больницы страны, прошли исследования на биоэквивалентность.

Один из хирургов больницы в Шанхае Чжэн Миньхуа привел несколько примеров: воспроизведенные анестетики не могут погрузить пациентов в наркоз, гипотензивные препараты не справляются с повышенным давлением, слабительные средства тоже не выполняют свою функцию, а антибиотики вызывают аллергические реакции.

Управление медицинского страхования Китая начало проверку качества дженериков после публичной критики со стороны медицинского сообщества, говорится в сообщении. Ведомство планирует провести встречу с врачами и экспертами для сбора клинических данных о действенности отечественных дженериков.

В 2018 году власти КНР внедрили систему государственных закупок, которая вынудила уйти с рынка фармгигантов. Их вытеснили китайские производители, которые предлагали аналогичную продукцию по значительно более низким ценам.

В течение следующих пяти лет компании, выпускавшие копии западных лекарств, обвалили цены на них в среднем более чем вдвое ради заключения контрактов. Некоторые представители отрасли прибегнули к снижению первоначальной стоимости на 90%. Последний государственный тендер показал рекордные минимумы: дженерики аспирина и фолиевой кислоты подешевели до 0,03 юаня (около 40 копеек) за таблетку.