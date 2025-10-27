В Курской области сменили главу Минздрава на фоне проблем в аптечной сети региона

На должность врио министра здравоохранения Курской области назначена Светлана Ермолова, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Хинштейн. Ранее обязанности министра исполняла Екатерина Письменная. «Перед Светланой Игоревной стоят непростые задачи: навести порядок в региональном здравоохранении — проблем и вопросов много», — написал он.

Ранее в числе прочего Александр Хинштейн на заседании областного правительства анонсировал жесткое разбирательство по вопросу работы сети аптек «Курская фармация». Проверить деятельность региональной аптечной сети из-за массовых жалоб местных жителей на лекобеспечение он поручил еще в августе, отчитаться о результатах проверки должны были в сентябре. Однако ответственные региональные ведомства — Минздрав, Министерство имущественных и земельных отношений (МИЗО) и Министерство финансов — доклад не подготовили.

Поводом для проверок стали жалобы на отсутствие в аптеках региона лекарств для льготников. В декабре 2024 года глава Курской области посетил одну из городских аптек и остался недоволен обслуживанием. Александр Хинштейн заявил, что в регионе предстоит не только перестроить систему обеспечения льготников лекарствами, но и изменить отношение к людям.

В апреле 2025 года он предложил вносить недобросовестных поставщиков лекарств в специальный реестр. Инициатива прозвучала на заседании правительства региона. На тот момент в регионе находились в дефектуре семь препаратов.