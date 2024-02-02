В Новосибирске проверят закупку Минздравом китайских систем для детей-диабетиков

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку по информации в СМИ о нарушениях при закупке медизделий для детей, страдающих сахарным диабетом 1-го типа. Об этом пишет «Медицинский вестник» со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства. Планируется дать оценку качеству систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы (НМГ).

Проверка была организована после публикации местным изданием НГС информации о централизованной закупке Минздравом региона систем НМГ Dr. Brinner RGSM-II китайской компании MeiQi Medical Instruments. В новосибирской общественной организации поддержки людей с сахарным диабетом «Диалайф» изданию рассказали, что система представляет собой три углеродных иглы, которые будут находиться в теле человека. В инструкции также говорится, что корректность показаний может быть нарушена из-за пота человека. Эту проблему производитель предлагает решить с помощью «просушки прибора феном». Также в документах сообщается о возможном кровотечении как побочном эффекте.

«В совокупности документы дают понимание, что ребенок этим прибором самостоятельно пользоваться не сможет, кроме того, он попросту травмоопасен. То есть риски от его применения намного выше пользы, которую он может принести», — пояснили в НКО.

Как обнаружил «Медицинский вестник» в отзывах на систему Dr. Brinner RGSM-II, после использования системы на коже детей остаются три кровоточащие раны.

Пациентская организация направила министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову обращение, в котором попросила расторгнуть заключенные контракты на поставку этих систем. В качестве альтернативы родители больных детей предлагают закупить известный и понятный FreeStyle Libre от британской компании Abbott.

В сентябре 2023 года СМИ сообщали о трудностях с поставками средств НМГ. Часть комплектующих попала в обнародованный США ограничительный список, и теперь их ввоз в Россию затруднен. В Минздраве в свою очередь заявили, что никаких сложностей нет: поставки идут в соответствии с заключенными контрактами.

В октябре Минздрав предложил при закупках медицинских изделий при эквивалентных технологических характеристиках отдавать предпочтение продукции отечественных производителей. В начале ноября президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить детей системами непрерывного мониторинга глюкозы. Правительство выделило на закупку систем НМГ для детей 5,1 млрд руб.