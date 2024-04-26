В Приморском крае заключат офсетный контракт на производство тест-полосок для глюкометров

Центр государственных закупок Приморского края разместил на официальном портале госзакупок заявку на заключение офсетного контракта на локализацию производства тест-полосок для анализаторов Gmate Life на территории региона. Начальная сумма контракта составляет 1,38 млрд руб.

Тендер предполагает создание, модернизацию и освоение производства реагентов на территории Приморского края. Предполагается, что в рамках контракта с 2025 по 2033 год регион закупит 85 млн тест-полосок для глюкометров Gmate Life. В 2025 году будет поставлено 5 млн тест-полосок, затем ежегодно по 10 млн в течение восьми лет.

Срок окончания подачи заявок — 15 мая 2024 года.

В 2023 году на розничном рынке России было продано 1,38 млн штук глюкометров и 657,3 млн штук тест-полосок, следует из данных RNC Pharma.

Контракты со встречными инвестиционными обязательствами в сфере производства лекарств и медизделий активно заключают Москва и Санкт-Петербург. В январе 2024 года московская Городская клиническая больница № 15 им. О.М. Филатова и государственное казенное учреждение Самарской области «Самарафармация» объявили конкурс на межрегиональный офсетный контракт на производство медизделий. Торги были признаны несостоявшимися, так как не было подано ни одной заявки.