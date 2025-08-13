В Саратове возбудили дело о халатности при закупке лекарств

В Саратовской области возбудили уголовное дело о халатности (ч.1 ст.293 УК РФ) при закупке лекарственных препаратов, подробностями поделились в пресс-службе региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство в ходе проверки установило, что с 2024 года по июль 2025-го сотрудники Минздрава Саратовской области не приняли своевременные меры по закупке лекарств. Это привело к нарушению прав более 5 тыс. жителей региона. Кроме того, министерство не обеспечило работу электронной системы для оформления дополнительных заявок на льготное лекобеспечение.

С начала 2025 года в разных регионах России возбудили дела о халатности, связанные с закупками лекарств. В феврале такое дело завели в Ивановской области, в марте — в Ульяновской области и Республике Коми и в Красноярском крае. Также суд в Уфе начал рассматривать уголовное дело в отношении экс-замминистра Минздрава Башкирии.

По мнению экспертов, опрошенных «ФВ», приговоры не в состоянии повлиять на ситуацию с лекарственным обеспечением россиян. Причина кроется в изъяне самой системы.

Подробнее читайте в материале «Сложный крой» в «ФВ» № 7 (1166) от 25.03.2025 года.