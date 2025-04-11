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В Волгограде возобновили...

В Волгограде возобновили поиск партнеров для создания химико-фармацевтического кластера

11.04.2025
10:10
Екатерина Погонцева
В Волгоградской области вернулись к идее создания химико-фармацевтического кластера. Соответствующие переговоры с потенциальными партнерами ведут представители Научного центра инновационных лекарственных средств с опытно-промышленным производством Волгоградского госмедуниверситета.
Фото: Екатерина Погонцева

В Волгоградской области снова заговорили о создании химико-фармацевтического кластера. Соответствующие планы вынашиваются с 2011 года, ранее писал «ФВ». Теперь представители Научного центра инновационных лекарственных средств с опытно-промышленным производством Волгоградского госмедуниверситета (НЦИЛС ВолгГМУ) ведут переговоры с российскими и иностранными фармпроизводителями, рассказал «ФВ» директор НЦИЛС, проректор по научной деятельности ВолгГМУ Денис Бабков.

«Мы ведем переговоры с новыми потенциальными партнерами: есть фармкомпании, которым тесно в рамках Калужского фармкластера, есть индийские производители фармсубстанций, которые хотят локализовать производство в России. А у нас в области имеются площадки по разработке регламентов для активных фармсубстанций — ВолгГТУ и по их производству — Волгоградский филиал Института катализа СО РАН и АО «Волжский Оргсинтез», — отметил Бабков.

Кластер задуман как объединение юрлиц, где НЦИЛС отводится роль по созданию лекарств, а фармацевтическим предприятиям — по их выпуску и дистрибуции.

Подробности — в материале «Охотники за молекулами» в «ФВ» № 8 (1167) от 08.04.2025.

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08.04.2025
Охотники за молекулами. Чем сегодня живет Научный центр инновационных лекарственных средств ВолгГМУ
Фармацевтический вестник №8 (1167) / 2025

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