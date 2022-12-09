В адрес одной из структур проданной сети «Фармия» подан еще один иск о банкротстве

В адрес ООО «Мединвест Групп», ранее управляющей сетью «Фармия», подан иск о банкротстве, следует из картотеки дел арбитражных судов. С заявлением 7 декабря в арбитражный суд Воронежской области обратилось ООО «Авеста Фармацевтика». В октябре кредитор также взыскал с организации около 1 млн руб.

Аптечной сетью «Фармия» управляло три юрлица — ООО «Фармия», ООО «Визит-Фарм» и ООО «Мединвест групп».

Сейчас иски поданы уже к двум из них. В ноябре иск о признании банкротом компании ООО «Фармия» подала «Магнит Фарма». Ранее в этом году «Магнит Фарме» также удалось взыскать порядка 6,2 млн руб. с «Фармии» за поставку товара.

Постепенно к судебному разбирательству с «Фармией» присоединяется все больше ее бывших кредиторов. Компания перешла во владение тульской сети «Здесь аптека» в октябре несмотря на долги в адрес поставщиков. Говоря о причинах продажи, бывший владелец сети Роман Кубанев ссылался на кризис из-за сбоя поставок.

Ранее «ФВ» писал о намерении «Гранд Капитала» взыскать задолженность с экс-владельца «Фармии». Позже задолженность прокомментировал и другой кредитор — «Катрен». Дистрибьютор скептически отнесся к возможности взыскать средства с сети. Долг «Фармии» перед дистрибьютором при этом составляет более половины от суммы всех поданных к ней исков.

Сам Кубанев не единожды отмечал, что намерен вернуть задолженность. Уже сейчас долги начали закрываться, заявлял он «ФВ», отметив, что он в этом процессе участвует опосредованно и не имеет доступа к финансам и долгам. Переговоры ведутся новыми собственниками.