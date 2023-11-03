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В перечень закупок...

В перечень закупок по торговым наименованиям включили одно медизделие

03.11.2023
12:39
Артем Косенок
Межведомственная комиссия включила одно медизделие в перечень закупок по торговым наименованиям. Это «Глюкоза ИВД, реагент», который используется при таких заболеваниях, как сахарный диабет и нарушение зрения.
Фото: Артем Косенок

В перечень закупок по торговым наименованиям включили одно медицинское изделие. Информация об этом размещена на сайте Минздрава. Такое решение приняла межведомственная комиссия по формированию перечня медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, которые закупаются для пациентов по медицинским показаниям по конкретным торговым наименованиям.

Комиссия включила в перечень медизделие «Глюкоза ИВД, реагент», код вида номенклатурной классификации медицинских изделий – 248900. Наименование заболеваний (состояний) и соответствующие им коды по МКБ – «Сахарный диабет» (Е10-Е14) и «Нарушение зрения, включая слепоту (бинокулярную или монокулярную)» (Н54).

В конце августа больницам и поликлиникам разрешили закупать медизделия и продукты лечебного питания по конкретным торговым наименованиям. Для этого они не обязаны будут учитывать возможные эквиваленты, как это требуется в общем порядке при госзакупках. Как сообщили в правительстве, принятый документ позволит упростить и ускорить закупочные процедуры, чтобы оперативно обеспечивать нуждающихся людей.

Согласно документу, для включения медизделия или специализированных продуктов питания в перечень нужно будет направлять в Минздрав соответствующее заявление, которое рассмотрит специальная межведомственная комиссия. Сам перечень будет утверждаться правительством. В октябре Минздрав создал межведомственную комиссию, в ее состав входят также представители Минпромторга, ФАС, Росздравнадзора и Роспотребнадзора.

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