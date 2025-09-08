БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
ВОЗ включила препараты...

ВОЗ включила препараты от диабета в список основных лекарств

08.09.2025
15:37
Владимир Заболотских
Семаглутид и тирзепатид вошли в обновленный список ВОЗ основных лекарственных средств. При этом организация не предложила применять эти препараты отдельно при избыточном весе. В перечень также вошли препараты от рака и муковисцидоза.
Фото: who.int

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила агонисты глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) в список основных лекарственных средств. Об этом говорится в пресс-релизе.

Всего добавлено 20 новых лекарств для взрослых и 15 для детей. В перечень вошли действующие вещества популярных препаратов от диабета и ожирения: семаглутид датской компании Novo Nordisk (торговые наименования — «Оземпик», Wegovy), тирзепатид фармгиганта Eli Lilly (Mounjaro, Zepbound), дулаглутид («Трулисити») и лираглутид («Виктоза»). Их использование рекомендовано для лечения сахарного диабета 2-го типа на фоне сердечно-сосудистых заболеваний, хронической болезни почек или ожирения (при индексе массы тела больше 30 кг/м²).

Однако ВОЗ не предложила применять эти препараты отдельно при избыточном весе. Для этого показания нужны дополнительные исследования по эффективности, указывается в сообщении.

Организация в очередной раз признала диабет и ожирение глобальной проблемой. По ее общемировым оценкам, в 2022 году диабетом страдали более 800 млн человек, а к 2050 году прогнозируется рост этого показателя до 1,3 млрд. Между тем ожирение имеют более 1 млрд жителей планеты, а наиболее стремительное распространение заболеваемости наблюдается в странах с невысоким и средним уровнем доходов.

Также опубликованный документ отмечает высокую стоимость агонистов ГПП-1, имитирующих действие естественного гормона, который регулирует уровень сахара в крови. В ВОЗ выразили надежду, что внесение в список нескольких препаратов этого класса стимулирует конкуренцию и приведет к снижению цен, в особенности после истечения патентной защиты и выхода на рынок биоаналогов.

В частности, начиная с 2026 года истекает срок действия основного патента на семаглутид во многих странах — Бразилии, Канаде, КНР и США (здесь стоит учитывать, что у продукта есть вторичные патенты на формулу и метод дозирования, благодаря которым период монополии Novo Nordisk может растянуться до 2038 года).

Китайские фармкомпании активно разрабатывают дженерики семаглутида к выводу в продажи — 11 таких препаратов уже завершают клинические испытания. У тирзепатида иная ситуация — его права действуют до 2036 года.

Другие изменения

В обновленный перечень попал противоопухолевый препарат пембролизумаб («Китруда» компании MSD, известной в США и Канаде как Merck&Co.). Его разрешено назначать при метастатическом раке шейки матки, колоректальном раке и немелкоклеточном раке легкого.

Среди прочих утвержденных средств для лечения рака — блинатумомаб, предназначенный для лечения лимфобластной лейкемии, который показал значительное превосходство над химиотерапией в продлении жизни испытуемых.

Кроме того, список ВОЗ впервые пополнился терапией от муковисцидоза. Ей стала комбинация из элексакафтора, тезакафтора и ивакафтора, которая принадлежит Vertex Pharmaceuticals и продается под брендом «Трикафта» (в Евросоюзе — Kaftrio).

Еще одной важной новинкой стали инсулины быстрого действия (лизпро, аспарт, глулизин) для лечения диабета 1-го и 2-го типов. Организация обосновала это тем, что обычный человеческий инсулин поэтапно выводится производителями из продаж.

Важными препаратами признаны также вакцины против лихорадки Эбола, оспы обезьян, гепатита E, респираторно-синцитиального вируса у взрослых и малярии у детей.

О списке ВОЗ

Перечень актуализируется каждые два года специальной экспертной группой. Это 24-е издание документа. В нем насчитывается всего 523 медикамента для взрослых и 374 для детей.

В каталог отбирают медикаменты, необходимые для обеспечения приоритетных потребностей в области здравоохранения. Он служит ориентиром для более чем 150 стран при организации госзакупок, поставок и медстрахования. 

Полный список изменений

Лекарственное средство

Показание

Взрослые

Дети

Абакавир + долутегравир + ламивудин

ВИЧ

-

Баклофен

Спастичность при детском церебральном параличе

Блинатумомаб

B-клеточный острый лимфобластный лейкоз с маркером CD19

Фактор свертывания VIII

Гемофилия А

Фактор свертывания IX

Гемофилия В

Цитизин

Никотиновая зависимость

-

Элексакафтор + тезакафтор + ивакафтор

Кистозный фиброз

Эмицизумаб

Гемофилия А

Глицерол (крем, 15—20%)

Атопический дерматит

Инсулин быстрого действия

Сахарный диабет 1-го и 2-го типа

Ивакафтор

Кистозный фиброз

Пембролизумаб

Рак шейки матки, колоректальный рак, немелкоклеточный рак легкого

-

Периндоприл + амлодипин + индапамид

Артериальная гипертензия

-

Семаглутид/тирзепатид/дулаглутид/лираглутид

Сахарный диабет 2-го типа

-

Солнцезащитное средство широкого спектра

Профилактика рака кожи у людей с альбинизмом

Устекинумаб

Псориаз средней и тяжелой степени

Валсартан + амлодипин + гидрохлоротиазид

Артериальная гипертензия

-

Вакцина против респираторно-синцитиального вируса

-

Вакцина против малярии

-

Вакцина против оспы обезьян

Вакцина против лихорадки Эбола

Вакцина против гепатита Е

-
Источник: ВОЗ

