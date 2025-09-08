ВОЗ включила препараты от диабета в список основных лекарств
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила агонисты глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) в список основных лекарственных средств. Об этом говорится в пресс-релизе.
Всего добавлено 20 новых лекарств для взрослых и 15 для детей. В перечень вошли действующие вещества популярных препаратов от диабета и ожирения: семаглутид датской компании Novo Nordisk (торговые наименования — «Оземпик», Wegovy), тирзепатид фармгиганта Eli Lilly (Mounjaro, Zepbound), дулаглутид («Трулисити») и лираглутид («Виктоза»). Их использование рекомендовано для лечения сахарного диабета 2-го типа на фоне сердечно-сосудистых заболеваний, хронической болезни почек или ожирения (при индексе массы тела больше 30 кг/м²).
Однако ВОЗ не предложила применять эти препараты отдельно при избыточном весе. Для этого показания нужны дополнительные исследования по эффективности, указывается в сообщении.
Организация в очередной раз признала диабет и ожирение глобальной проблемой. По ее общемировым оценкам, в 2022 году диабетом страдали более 800 млн человек, а к 2050 году прогнозируется рост этого показателя до 1,3 млрд. Между тем ожирение имеют более 1 млрд жителей планеты, а наиболее стремительное распространение заболеваемости наблюдается в странах с невысоким и средним уровнем доходов.
Также опубликованный документ отмечает высокую стоимость агонистов ГПП-1, имитирующих действие естественного гормона, который регулирует уровень сахара в крови. В ВОЗ выразили надежду, что внесение в список нескольких препаратов этого класса стимулирует конкуренцию и приведет к снижению цен, в особенности после истечения патентной защиты и выхода на рынок биоаналогов.
В частности, начиная с 2026 года истекает срок действия основного патента на семаглутид во многих странах — Бразилии, Канаде, КНР и США (здесь стоит учитывать, что у продукта есть вторичные патенты на формулу и метод дозирования, благодаря которым период монополии Novo Nordisk может растянуться до 2038 года).
Китайские фармкомпании активно разрабатывают дженерики семаглутида к выводу в продажи — 11 таких препаратов уже завершают клинические испытания. У тирзепатида иная ситуация — его права действуют до 2036 года.
Другие изменения
В обновленный перечень попал противоопухолевый препарат пембролизумаб («Китруда» компании MSD, известной в США и Канаде как Merck&Co.). Его разрешено назначать при метастатическом раке шейки матки, колоректальном раке и немелкоклеточном раке легкого.
Среди прочих утвержденных средств для лечения рака — блинатумомаб, предназначенный для лечения лимфобластной лейкемии, который показал значительное превосходство над химиотерапией в продлении жизни испытуемых.
Кроме того, список ВОЗ впервые пополнился терапией от муковисцидоза. Ей стала комбинация из элексакафтора, тезакафтора и ивакафтора, которая принадлежит Vertex Pharmaceuticals и продается под брендом «Трикафта» (в Евросоюзе — Kaftrio).
Еще одной важной новинкой стали инсулины быстрого действия (лизпро, аспарт, глулизин) для лечения диабета 1-го и 2-го типов. Организация обосновала это тем, что обычный человеческий инсулин поэтапно выводится производителями из продаж.
Важными препаратами признаны также вакцины против лихорадки Эбола, оспы обезьян, гепатита E, респираторно-синцитиального вируса у взрослых и малярии у детей.
О списке ВОЗ
Перечень актуализируется каждые два года специальной экспертной группой. Это 24-е издание документа. В нем насчитывается всего 523 медикамента для взрослых и 374 для детей.
В каталог отбирают медикаменты, необходимые для обеспечения приоритетных потребностей в области здравоохранения. Он служит ориентиром для более чем 150 стран при организации госзакупок, поставок и медстрахования.
Полный список изменений
|
Лекарственное средство
|
Показание
|
Взрослые
|
Дети
|
Абакавир + долутегравир + ламивудин
|
ВИЧ
|
-
|
✓
|
Баклофен
|
Спастичность при детском церебральном параличе
|
✓
|
✓
|
Блинатумомаб
|
B-клеточный острый лимфобластный лейкоз с маркером CD19
|
✓
|
✓
|
Фактор свертывания VIII
|
Гемофилия А
|
✓
|
✓
|
Фактор свертывания IX
|
Гемофилия В
|
✓
|
✓
|
Цитизин
|
Никотиновая зависимость
|
✓
|
-
|
Элексакафтор + тезакафтор + ивакафтор
|
Кистозный фиброз
|
✓
|
✓
|
Эмицизумаб
|
Гемофилия А
|
✓
|
✓
|
Глицерол (крем, 15—20%)
|
Атопический дерматит
|
✓
|
✓
|
Инсулин быстрого действия
|
Сахарный диабет 1-го и 2-го типа
|
✓
|
✓
|
Ивакафтор
|
Кистозный фиброз
|
✓
|
✓
|
Пембролизумаб
|
Рак шейки матки, колоректальный рак, немелкоклеточный рак легкого
|
✓
|
-
|
Периндоприл + амлодипин + индапамид
|
Артериальная гипертензия
|
✓
|
-
|
Семаглутид/тирзепатид/дулаглутид/лираглутид
|
Сахарный диабет 2-го типа
|
✓
|
-
|
Солнцезащитное средство широкого спектра
|
Профилактика рака кожи у людей с альбинизмом
|
✓
|
✓
|
Устекинумаб
|
Псориаз средней и тяжелой степени
|
✓
|
✓
|
Валсартан + амлодипин + гидрохлоротиазид
|
Артериальная гипертензия
|
✓
|
-
|
Вакцина против респираторно-синцитиального вируса
|
✓
|
-
|
Вакцина против малярии
|
-
|
✓
|
Вакцина против оспы обезьян
|
✓
|
✓
|
Вакцина против лихорадки Эбола
|
✓
|
✓
|
Вакцина против гепатита Е
|
✓
|
-
Нет комментариев
Комментариев: 0