ВСП попросил Мишустина посодействовать расширению лекарственных перечней

Всероссийский союз пациентов (ВСП) попросил премьер-министра Михаила Мишустина оказать содействие в расширении перечней жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и высокозатратных нозологий (ВЗН) без нового созыва ответственной за их наполнение комиссии Минздрава. Об этом пишет «Медицинский вестник» со ссылкой на соответствующее обращение. В документе предлагается включить в перечни не только препараты, одобренные на заседании комиссии 8 февраля, но и те, решения по которым были приняты уже больше года назад.

В обращении премьеру ВСП указывает, что сейчас сложились «значимые ограничения по расширению перечней ЖНВЛП и ВЗН, что существенно влияет на доступность своевременного лечения людей с хроническими заболеваниями». В организации отметили, что по итогам заседаний комиссий Минздрава в 2021—2022 годах были рекомендованы к включению на 2023 год в Перечень ЖНВЛП 22 препарата, которые необходимы для лечения пациентов с онкологией, гепатитом С, рассеянным склерозом, гемофилией, бронхиальной астмой, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и др. Также были рекомендованы четыре препарата для включения в перечень ВЗН — для лечения гемофилии, рассеянного склероза и онкогематологии.

«К сожалению, до настоящего времени в Перечень ЖНВЛП так и не включены 14 препаратов, а в перечень ВЗН не включен ни один из четырех рекомендованных», — отметили в ВСП.

Накануне, 8 февраля, впервые за несколько месяцев состоялось заседание Комиссии Минздрава по формированию лекарственных перечней. На нем рассматривались препараты только российских производителей. Заявки, поданные компаниями, были удовлетворены, в том числе и те лекарственные средства, на которых настаивал «Биокад».

Комиссия рекомендовала включить в Перечень ЖНВЛП пять препаратов: два от рассеянного склероза (сампэгинтерферона бета-1а и дивозилимаб), комбинированный препарат от ВИЧ (ламивудин + фосфазид), комбинированный антибиотик (цефепим + [сульбактам]), а также лекарство для лечения COVID-19 (тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат). Кроме того, указанные препараты от рассеянного склероза были также включены в Перечень программы 14 ВЗН.

Последний раз заседание комиссии проходило в феврале 2023 года. Перечень ЖНВЛП обновлялся в июне того же года, но только за счет новых форм уже имеющихся там препаратов. Нерассмотренными остаются 32 заявки разных фармпроизводителей на включение их препаратов в перечни.

Ранее в январе этого года компания «Биокад» обратилась с жалобой в ФАС на бездействие замглавы Минздрава Сергея Глаголева, который возглавляет Комиссию по формированию перечней ЖНВЛП и 14 ВЗН. Позже производитель также подал в Арбитражный суд иск в отношении чиновника.

В Минздраве заявили, что Перечень ЖНВЛП уже дополнялся в 2023 году, а Перечень 14 ВЗН — в 2021 году, что соответствует правилам. Позднее министерство объявило дату нового заседания Комиссии по формированию перечней ЖНВЛП и 14 ВЗН.