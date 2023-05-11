Верховный суд разъяснил правила приема препаратов за рулем

Верховный суд России счел доводы нижестоящих судов аргументированными и обоснованными и не удовлетворил жалобу водителя. Автомобилиста в июне 2020 года остановили сотрудники Госавтоинспекции. Проверка на алкотестере показала, что водитель трезв, однако по результатам медицинского освидетельствования в наркодиспансере выяснилось, что водитель употребил «Пировалерон». Вещество входит в состав препаратов для лечения хронической усталости и апатии, пишут «Известия».

На водителя составили протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ч.1 ст.12.8 КоАП РФ). Мировой суд Санкт-Петербурга признал его виновным, назначил штраф в размере 30 тыс. руб. и лишил прав на 1,5 года. Автомобилист попытался оспорить вердикт в вышестоящих инстанциях. В качестве довода он сослался на постановление Конституционного суда России, признавшее примечание к ст.12.8 КоАП РФ не соответствующим конституции.

Этим документом суд постановил, что «до внесения в законодательство необходимых изменений управление транспортным средством лицом, употребившим лекарственные препараты, не содержащие этилового спирта, наркотических средств и психотропных веществ, не может служить основанием для привлечения к ответственности». Однако кассационный суд оставил решение нижестоящей инстанции в силе. В итоге автомобилист подал жалобу в Верховный суд.

Верховный суд отметил, что постановление Конституционного суда, на которое ссылается автомобилист, касается случаев, когда в организме водителя «обнаруживаются входящие в состав лекарственных препаратов вещества, не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам и психотропным веществам, но могущие ухудшать его внимание и реакцию». «Пировалерон» же включен в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю.

В июле 2022 года Госавтоинспекция выступила с инициативой составить реестр лекарственных препаратов, под воздействием которых нельзя управлять автомобилем. Также там предложили после создания такой базы наносить на упаковки лекарств соответствующие наклейки, предупреждающие автолюбителей.

В ноябре того же года Конституционный суд признал неконституционной норму КоАП РФ, которая позволяла привлекать к ответственности водителей в состоянии «лекарственного» опьянения без определения его критериев. Поводом для проверки стал запрос Салехардского городского суда, который обнаружил неопределенность в законе.

Месяц спустя МВД разместило проект поправок в ст.12.8 КоАП РФ, позволяющих наказывать водителей за употребление лекарственных средств, которые не относятся к этиловому спирту, наркотикам или психотропным веществам. За это предлагается штрафовать или лишать прав.