Визиты медпредставителей к врачам становятся все короче

В России средняя продолжительность визита медицинского представителя к врачу сокращается и в перспективе 2-3 лет может составить всего несколько минут. Такое мнение высказал генеральный директор компании Breffi Евгений Гордеев, выступая на встрече участников профессионального сообщества Knowledge Management Pharma и SFE Academy.
По словам эксперта, в медицину пришло новое поколение врачей, у которых изменились требования к содержанию и формату информации, предлагаемой на визите. Доктору не интересно, когда медпредставитель говорит только о препарате – опросы Breffi врачей разных специальностей это подтверждают. Кроме того, у врачей нет времени на просмотр длинных презентаций. Они готовы смотреть краткий, интересно поданный контент, попадающий в сферу их профессиональных интересов. Например, короткие видео-твиты продолжительностью в минуту с новостями от лидеров мнений.
Говоря о западном опыте, Евгений Гордеев привел в качестве примера наработки европейских коллег – гибкие презентации в системе CLM, рассчитанные на разную длительность визита.
«Принцип действия такой, – рассказал эксперт. – Приходя к доктору, медпредставитель спрашивает, сколько времени тот может ему уделить. В системе есть бегунок, регулирующий время презентации. Если доктор говорит: я сейчас свободен – бегунок ставится на максимум, и презентация длится 15 минут. Если есть всего минута – контент схлопывается до минуты».
В сфере промоции фармпрепаратов сейчас многое стремительно меняется. Считается, что медпредставитель – ключевое звено продвижения, но в перспективе двух-трех лет это будет совсем не так, полагает Евгений Гордеев. Время визита будет сокращаться, прогнозирует он. В Японии, к примеру, уже сейчас визит длится в среднем 30 секунд – пока доктор входит в клинику и идет в свой кабинет.
«Что-то похожее, хотя и не в таких жестких рамках, возможно, будет и у нас, – считает Евгений Гордеев. – Визит будет длиться 1-2 минуты. Если раньше медпредставитель проходил всю цепочку структуры визита, то в будущем визит будет строиться по принципу: «Я приду и актуализирую тему, а «продавать» буду через соцсети с сообществами врачей и другие каналы».
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