Водителей будут наказывать за «лекарственное» опьянение

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в КоАП, которые устанавливают наказание для водителей за прием определенных лекарств. Эти препараты ухудшают реакции человека, но при этом не являются наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России, передает ТАСС.

Законопроект направлен на устранение существующего правового пробела. Действующие нормы не позволяют привлекать к ответственности водителей, чье состояние опьянения было вызвано лекарствами, не относящимися к наркотическим или психотропным, но способными ухудшать внимание и реакцию, отметили в ассоциации.

Прием таких лекарств будет приравниваться к употреблению водителем алкоголя и наркотиков. Соответствующий перечень препаратов будет утвержден постановлением правительства. В него могут быть включены анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные, седативные средства и другие лекарственные препараты. Порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения будет дополнен разделом, регламентирующим проведение такой процедуры для установления факта употребления лекарств, ухудшающих реакции человека.

В июле 2022 года Госавтоинспекция выступила с инициативой составить реестр лекарственных препаратов, под воздействием которых нельзя управлять автомобилем. На упаковки такие лекарств было предложено наносить соответствующие наклейки, предупреждающие автолюбителей.

В ноябре того же года Конституционный суд признал неконституционной норму КоАП РФ, которая позволяла привлекать к ответственности водителей в состоянии «лекарственного» опьянения без определения его критериев. Поводом для проверки стал запрос Салехардского городского суда, который обнаружил неопределенность в законе.

Месяц спустя МВД опубликовало проект поправок в ст.12.8 КоАП РФ, которые позволяют наказывать водителей за употребление лекарственных средств, которые не относятся к этиловому спирту, наркотикам или психотропным веществам. За это предлагается штрафовать или лишать прав.