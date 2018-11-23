Введение лекарственного страхования – дополнительная нагрузка на штат аптеки

13:50
26 ноября 2018

Елена Григорьева

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Функция обеспечения населения лекарственными препаратами в рамках программы лекарственного страхования будет требовать дополнительных трудозатрат аптечных работников за счет увеличения отчетности для получения возмещения из бюджета. Аптекам придется решать вопрос: нанимать ли новых сотрудников или, увеличивая нагрузку на имеющийся персонал, повышать зарплату сотрудникам.

Об этом корреспонденту «ФВ» рассказала исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия» и Союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина.

Напомним, подготовка проекта закона о лекарственном страховании начата Минздравом весной 2016 г. Идея лекарственного страхования состоит в том, что пациент, проходящий лечение в рамках ОМС, будет получать назначенные препараты бесплатно либо оплачивать часть их стоимости. Изначально планировалось внедрить лекарственное страхование уже в 2019 г., однако сроки запуска программы были перенесены, Минздрав обещает запустить систему лекарственного страхования в России в 2022–2023 гг.

«Трудно сказать, как будет в 2023 году выглядеть наша экономика, но нужно понимать, что функция, которая будет возложена на аптеку в рамках реализации лекарственного страхования, повлечет за собой рост трудозатрат за счет увеличения отчетности для получения возмещения из бюджета. Это значит либо  появление в штате новых сотрудников, которые будут этот процесс обслуживать,  либо рост дополнительной нагрузки на уже существующие штаты. Аптекам придется решать вопрос: нанимать новых сотрудников или повышать зарплату имеющимся специалистам. При этом аптеки заранее опасаются возможных  финансовых трудностей. Как будет построена система возмещения стоимости лекарственных препаратов в рамках лекарственного страхования, можно только гадать. Логично предположить, что препараты будут оплачиваться непосредственно поставщику, а аптека будет получать средства за реализацию услуги по отпуску ЛП в рамках лекарственного страхования. При задержке платежей аптекам придется в стесненных финансовых условиях решать вопрос с заработной платой», – считает Елена Неволина.

Персоны
Неволина Елена

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