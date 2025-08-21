Wildberries запустил доставку препаратов из «Еаптеки»

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) подключила к своим моделям продаж «Еаптеку», сообщили в пресс-службе компании. Покупателям маркетплейса стала доступна возможность доставки до двери ряда позиций из ассортимента аптеки в 47 регионах России.

«В наших ближайших планах масштабирование возможности заказа и доставки из «Еаптеки» по всей ее партнерской сети в России», – подчеркнула руководитель направления доставки силами продавца РВБ Елизавета Шлеин.

Wildberries обсуждает возможность покупки сети «Еаптека», хотя маркетплейс официально опроверг сделку, ранее писал «ФВ». Сейчас сеть принадлежит Сберу и «Р-Фарм». О подготовке сделки «ФВ» на условиях анонимности рассказали несколько источников, близких к компаниям. Оба собственника, по словам источников, заинтересованы в продаже этого аптечного актива.

Согласно данным СПАРК, сведения о владельцах компании не публикуются из-за санкций. Как ранее писал «ФВ», в октябре 2020 года была закрыта сделка по выкупу 90% ООО «Еаптека». По 45% получили дочерняя компания Сбербанка ООО «Цифровые активы» и Amsele Limited. Еще 10% осталось у Anestozo Limited, бенефициаром которой ранее являлся Антон Буздалин (вышел из Anestozo, его доля была выкуплена). В 2022 году долю кипрской Amsele Limited приобрела международная компания ООО (МКООО) «Амсел», принадлежащая бывшему собственнику компании «Р-Фарм» Алексею Репику (вышел из состава владельцев «Р-Фарм Холдинга» в 2022 году).

ФАС уже одобрила «Амсел» покупку доли в «Еаптеке» у других собственников, рассказали «ФВ» несколько источников на фармрынке на условиях анонимности. Документ пока не опубликован в базе решений антимонопольной службы.