Замглавы депздрава Орловской области запросили семь лет колонии

Гособвинение запросило заместителю руководителя департамента здравоохранения Орловской области Светлане Жировой семь лет колонии с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на три года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Советского района Орла.

Светлану Жирову обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ). По версии следствия, с 2019 по 2022 год подсудимая для создания видимости освоения бюджетных средств, выделенных на льготное лекобеспечение жителей Орловской области, организовала закупку препаратов без учета сведений об их фактической потребности. Так, закупленные на более 46,7 млн руб. лекарства оказались невостребованными, и их срок годности истек.

Обвинение считает, что действия Жировой привели к ущербу федеральному и региональному бюджетам, а также к нарушению прав жителей региона на получение медпомощи.

Рассмотрение дела судом по существу не окончено.