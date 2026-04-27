Александр Опарин вышел на работу в Wildberries & Russ

Александр Опарин присоединился к команде RWB (объединенная компания Wildberries & Russ). О его назначении руководителем направления по связям с государственными органами и ассоциациями в области здравоохранения «ФВ» рассказали в пресс-службе RWB. В новой роли Александр Опарин сосредоточится на выстраивании системного диалога с профильными ведомствами и отраслевыми объединениями, а также на сопровождении проектов, связанных с развитием фармацевтической категории в электронной коммерции, сообщили в компании.

«Александр обладает значительным опытом работы в фармацевтической отрасли и сфере отраслевого управления. В должности исполнительного директора РААС он отвечал за координацию взаимодействия с крупнейшими участниками фармацевтического рынка и профильными ведомствами, участвовал в разработке отраслевых инициатив и формировании консолидированной позиции рынка по ключевым вопросам регулирования», — сказали в пресс-службе.

Назначение Александра Опарина позволит группе RWB усилить направление GR и обеспечить устойчивое развитие проектов компании в сфере здравоохранения с учетом требований регулирования и интересов отрасли, заключили в компании.

«Сегодня фармацевтический рынок фактически стоит перед необходимостью признать: e-com в здравоохранении — это уже не эксперимент, а формирующаяся реальность, которую важно правильно встроить в отраслевую модель, — прокомментировал свое назначение Александр Опарин. — Моя задача в «RWB Здоровье» — не просто развивать отдельные сервисы, а участвовать в формировании прозрачных и понятных правил игры, где цифровые решения усиливают доступность лекарств, а не вступают в конфликт с существующей системой».

Александр Опарин был исполнительным директором Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) более трех лет, в середине марта 2026 он покинул свой пост. Новым исполнительным директором стала Анна Кобелева.

В феврале 2026 года направление «RWB Здоровье» возглавила бывший гендиректор ГК «Эркафарм» Анастасия Карпова.

О том, что RWB начинает активную работу на фармрынке, «ФВ» писал в 2025 году. Известно, что компания взяла в управление сеть «Еаптека». В пресс-службе компании говорят, что «Еаптека» является партнером RWB и осуществляет продажи через Wildberries».

О дальнейших планах по развитию на фармрынке компания не сообщает.