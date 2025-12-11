Аналитики посчитали, как ИИ используется в разработке препаратов

В 2025 году около 30% препаратов создаются с использованием искусственного интеллекта (ИИ), причем 31 из них уже проходит испытания на людях. Это выяснили венчурный инвестиционный фонд Speedinvest и онлайн-сервис бизнес-аналитики Dealroom, опубликовавшие совместный отчет.

Согласно ему, за год в странах Европы учреждено более 150 стартапов, разрабатывающих лекарства при помощи нейросетей. С января крупные корпорации заключили свыше 30 сделок с компаниями из инновационного сегмента. В их числе — покупка Exact Sciences фармконцерном Abbott за 21 млрд долл.

Инвестиции

Представители этого сектора на европейском рынке привлекли более 2 млрд долл. в течение минувших 11 месяцев — второй наибольший показатель за всю историю, следует из анализа. Рекорд — 3,1 млрд долл. в 2021 году.

Великобритания с огромным отрывом опережает остальные европейские государства по объему финансирования сферы ИИ-фармацевтики с результатом в 637 млн долл. Причем 600 млн долл. из этой суммы пришлись на одну компанию — Isomorphic Labs.

«При этом не известна ни одна молекула, которую они разработали», — уточнил для «ФВ» медицинский директор компании «Бионтек» Владимир Якусевич.

Далее идут Испания (116 млн долл., из которых 100 млн долл. получила CuspAI), Франция (103 млн долл.), Италия (97 млн долл.) и Швейцария (93 млн долл.).

Свыше 250 ИИ-фармстартапов родились в стенах университетов. За последние пять лет общий объем внешних капиталовложений в такие бизнесы достиг 5,8 млрд долл. Среди лидеров по числу предприятий этого типа — Кембриджский университет (25), Оксфордский университет (23) и Национальный центр научных исследований во Франции (14). В уходящем году их совокупная рыночная стоимость выросла до почти 25 млрд долл. — в 3,5 раза больше, чем в 2019-м.

Перекос в финансировании

В материале выявлено неравномерное распределение средств: начальный этап создания препаратов — определение патогенного белка и поиск лекарственной молекулы для воздействия на него — собирает больше всего инвестиций — 1,8 млрд долл. Хотя его доля в общей структуре затрат составляет всего 3%. Между тем проведение дорогостоящих клинических испытаний (КИ), на которые уходит до 62% бюджета, располагает скромными 298 млн долл.

«Это объясняется тем, что нельзя заменить КИ на людях использованием ИИ. Cогласно официальной позиции Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), ИИ может носить вспомогательный характер — симуляция физиологических процессов, оптимизация дизайна КИ, но не их замена», — указал эксперт.

Как отмечается в материале, дисбаланс говорит о потребности в технологиях, которые уменьшат издержки, сроки и риски исследований с участием людей. Для внесения ясности:

организация I фазы КИ стоит 4 млн долл., III фазы — 105 млн;

каждый участник обходится в 119—143 тыс. долл.;

на все три фазы нужно пять-семь лет;

шанс, что препарат выйдет на рынок, — меньше 10%.

Примечательно, что в 2025 году предлагающие такие решения фирмы привлекли около 200 млн долл. инвестиций. Это в десять раз больше, чем в 2015-м.

Новые направления

За последнее десятилетие наблюдается развитие новых ниш в ИИ-фармацевтике:

автоматизация проверки соответствия стандартам и подготовки документов для подачи в регуляторные органы (+283%);

компьютерное моделирование живых клеток для проверки лекарств в доклинических исследованиях вместо экспериментов в чашках Петри (+187%);

системы для предотвращения утечки опасных патогенов из лабораторий и мониторинга биологических угроз (+155%).

Медленнее растут более классические области, такие как создание инструментов для поиска активных веществ для препаратов и технологий оптимизации производства, — 69 и 19% соответственно.

Вызовы для отрасли

Однако аналитики пишут о проблеме недостатка качественных данных для обучения ИИ. Доступные массивы о химических реакциях содержат в основном успешно завершившиеся эксперименты, тогда как примеры провалов в них отсутствуют.

Без этого алгоритмы не могут точно предсказывать, какие подходы не будут эффективными. К тому же качество информации в некоторых случаях оставляет желать лучшего.

Прогнозы

Грядущие десять лет кардинально преобразуют индустрию, а Европа выступит движущей силой этих изменений, считают в Speedinvest и Dealroom.co. Здравоохранение сильно отстает в цифровизации от других сфер экономики, что может стать источником мощного роста.

«Несомненно, роль ИИ в фармацевтической отрасли будет расти. Тем не менее полностью заменить участие пациентов невозможно и, в определенной степени, нецелесообразно: КИ включают в себя большое число вариабельных факторов, часть из которых не может быть смоделирована компьютером», — подчеркнул Владимир Якусевич.