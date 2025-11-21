Abbott заключила крупнейшую сделку в сфере здравоохранения с 2024 года

Американская корпорация Abbott Laboratories договорилась о покупке компании Exact Sciences, специализирующейся на диагностике раковых заболеваний, за 23 млрд долл. (с учетом долгов), следует из пресс-релиза.

Это крупнейшая сделка в секторе здравоохранения с начала прошлого года. Ранее лидировали холдинг Novo Holdings, который приобрел Catalent за 16,5 млрд долл. в 2024 году, и фармацевтический гигант Johnson & Johnson, поглотивший Intra-Cellular Therapies за 14,6 млрд долл. в 2025 году.

Согласно условиям соглашения, акционеры Exact Sciences получат по 105 долл. за каждую ценную бумагу — на 51% выше последней биржевой стоимости. Весь процесс планируется завершить во II квартале 2026 года.

Abbott достанутся такие флагманские медизделия, как Cologuard — тест для диагностики колоректального рака по образцу кала, и Oncotype — анализирует активность 21-го гена в раковой ткани молочной железы, чтобы спрогнозировать вероятность рецидива и эффективность химиотерапии. Также производитель добавит в свой портфель жидкостные биопсии для обнаружения опухолей на ранних этапах.

По прогнозам, в 2025 году выручка Exact Sciences составит свыше 3 млрд долл. За последние пять лет ее продажи ежегодно росли на 10—20%: с 2021-го по 2023-й — на 18—20%, в 2024-м — на 10%.

У Abbott уже есть диагностическое направление. Концерн выпускает устройства, выявляющие болезни сердца, различные генетические маркеры и инфекции. Годовые доходы подразделения увеличатся до 12 млрд долл. благодаря поглощению Exact Sciences. Это должно компенсировать резкое падение продаж тестов на COVID-19 с 8,4 млрд долл. в 2022 году до 747 млн долл. в 2024-м.

Exact Sciences основана в 1995 году. В 2019-м она купила Genomic Health за 2,8 млрд долл., расширив ассортимент генетических тестов. В ее штате около 7000 сотрудников.