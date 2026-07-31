AstraZeneca подала новые иски о защите исключительных прав на осимертиниб

Компания AstraZeneca инициировала два иска о защите исключительных прав на изобретение по евразийскому патенту № 024421 (действует до 18 октября 2032 года), обратил внимание «ФВ». Изобретение используется при производстве онкопрепарата осимертиниб. Один иск адресован производителю — «Онкотаргет» и принят к рассмотрению Арбитражным судом Москвы, а второй — к дистрибьютору «Фармпроект» и будет рассматриваться Арбитражным судом Владимирской области. Информация размещена в системе «Мой арбитр».



Предыстория спора

Осимертиниб был зарегистрирован в России в 2017 году под брендом «Тагриссо». AstraZeneca производит препарат на своем заводе в Калужской области в рамках специального инвестиционного контракта с Минпромторгом России и Калужской областью. В 2023 году первый дженерик зарегистрировала компания «АксельФарм» (производителем в РУ указан «Онкотаргет»), в 2024 году — «Промомед», в 2025 году — «Фармасинтез Норд», в 2026 году — «Амедарт». По данным Росздравнадзора, в гражданский оборот дженерик осимертиниба вводил только «Онкотаргет».

В 2024 году AstraZeneca через суд требовала от компании «АксельФарм» отменить регистрацию на осимертиниб, но иск был оставлен без удовлетворения. Вместе с тем в ноябре того же года ФАС России признала действия компании «АксельФарм» недобросовестной конкуренцией, предписала перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере свыше 560 млн руб. Обжалуя судебные акты, стороны дошли до Суда по интеллектуальным правам, который в апреле 2026 года подтвердил законность позиции ФАС России: «АксельФарм» обязан прекратить незаконный оборот дженерика и перечислить доход от недобросовестной конкуренции в федеральный бюджет, писал «ФВ».

В AstraZeneca «ФВ» сообщили, что такие судебные акты способствуют «улучшению инвестиционного климата на российском фармрынке» и «подтверждают, что стратегия высокорискового запуска (launch at risk), к которой в последние годы прибегает ряд участников рынка для получения необоснованных конкурентных преимуществ, незаконна».

В ответ на запрос «ФВ» «АксельФарм» высказала несогласие с претензиями в ее адрес. Она настаивала на том, что «действия компании были и остаются добросовестными» и что «факт наличия конкурентных отношений между ним и патентообладателем установлен не был».

Текущее состояние

На днях Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск AstraZeneca к компании «Онкотаргет» о защите исключительных прав на изобретение. Предварительное заседание назначено на 13 октября.

А Арбитражный суд Владимирской области 6 октября проведет предварительное заседание по иску оригинатора к «Фармпроекту». Дистрибьютор 1 июля заключил контракт с ГП «Калугафармация» на поставку осимертиниба «АксельФарма» на общую сумму почти 143 млн руб. Истец указал, что не давал ответчику согласия (разрешения) на использование химического соединения осимертиниб при продаже и ином введении в хозяйственный оборот или хранении для этой цели каких-либо препаратов на территории Российской Федерации. AstraZeneca просила суд принять обеспечительные меры и запретить заказчику перечислять «Фармпроекту» оплату по этому контракту, но в удовлетворении ходатайства было отказано.