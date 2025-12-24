Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармПроекции 2026
ГлавнаяНовостиРозница

Бадма Башанкаев назвал онлайн-доставку рецептурных лекарств лишь дополнительной опцией

24.12.2025
13:57
МарияГордеева
Онлайн-доставка рецептурных лекарств станет лишь дополнительной, а не основной опцией для пациентов. Об этом заявил депутат Бадма Башанкаев, отметив, что популярность сервиса растет, но он не заменит традиционный поход в аптеку.
Бадма Башанкаев | Фото: duma.gov.ru

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Бадма Башанкаев, выступая на пресс-конференции по итогам года, прокомментировал развитие онлайн-продажи рецептурных препаратов с доставкой, сообщает корреспондент «ФВ».

Он напомнил, что действующий пилотный проект по онлайн-доставке рецептурных лекарств уже реализуется в Москве, Московской и Белгородской областях. По его оценке, на старте проекта было реализовано таким образом около 300 рецептов, сейчас их число возросло до 1000 рецептов.

При этом Бадма Башанкаев подчеркнул, что дистанционный формат не заменит полностью традиционный способ получения лекарств.

«Это не будет тотальной заменой возможности получить лекарства рецептурные в аптеке с бумажным рецептом. Это одна из опций, ведь электронная жизнь, электронная продажа, электронная доставка так глубоко внедрились в нашу жизнь. Было бы очень опрометчиво и не мудро не использовать эти возможности и в лекарственных средствах», — заявил он.

Депутат отметил, что после анализа результатов эксперимента система будет развиваться дальше.

Ранее «ФВ» сообщал, что депутаты от фракции «Новые люди» предложили распространить эксперимент на всю Россию и с 1 марта 2026 года сделать онлайн-доставку рецептурных препаратов постоянной. В их обращении к министру здравоохранения также содержится идея привлечь сторонние курьерские службы для повышения доступности лекарств в отдаленных населенных пунктах.

Эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов начался 1 марта 2023 года в Москве, Московской и Белгородской областях и продлится до 1 марта 2026 года.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.