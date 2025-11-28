CDC прекратит все исследования на обезьянах до конца года

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший распорядился прекратить все исследования на обезьянах в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC) до конца этого года. Об этом пишет Science.

Указание передал персоналу Сэм Бейда — заместитель главы ведомства и бывший сотрудник созданного Илоном Маском Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Не раскрыто, какие конкретно научные проекты закроют и что станет с участвовавшими в них животными.

В штаб-квартире CDC живет свыше 200 макак-резусов и яванских макак. Как отмечает журнал, часть могут передать в заповедники, но других придется усыпить. Причина — среди них есть зараженные вирусом SHIV. Это гибрид вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и обезьян, который изготовили в лаборатории, чтобы имитировать в организме обезьян такое же течение болезни, как у людей.

Для CDC использование приматов в изучении инфекций, особенно ВИЧ и гепатита, — устоявшаяся практика из-за схожести иммунных реакций на патогены их организма и человеческого. Именно эксперименты на обезьянах позволили создать современные антиретровирусные препараты, вакцины от вируса Эболы, лихорадки Денге и COVID‑19. Сейчас на них тестируются микробициды для профилактики ВИЧ у женщин — задачи, для которой не подойдут другие биологические модели.

Кроме CDC, обезьян держат для исследований Национальные институты здравоохранения (NIH) — почти 7000 особей — и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) — 45.

Отказ от опытов на животных в пользу альтернативных методов (компьютерных моделей, клеточных культур и органоидов) — один из пунктов инициативы Кеннеди по оздоровлению американцев, известной как «Сделаем Америку снова здоровой» (MAHA). В апреле FDA объявило о намерении исключить использование животных в испытаниях лекарств. В сентябре NIH учредили центр выращивания органов для тестирования разработок, выделив на него 87 млн долл.

Бюджетный план, предложенный Палатой представителей на 2026 год, не предусматривает выделение средств для отдела профилактики ВИЧ в CDC. Если Сенат даст на это согласие, то большинство испытаний на обезьянах в госоргане будет свернуто.