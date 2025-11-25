Что нужно сотрудникам аптек и как бороться с их выгоранием

Кем видят себя выпускники вузов

Работодатели, учебные заведения, регулятор и персонал рассинхронизированы, заявил, открывая кадровую сессию, исполнительный директор РААС Александр Опарин, передает корреспондент «ФВ». «Это движение напоминает басню «Лебедь, рак и щука» и наша задача — сделать так, чтобы мы смотрели в одном направлении и начали договариваться», — отметил он.

Ведущие вузы не испытывают проблем с набором, но продолжают конкурировать за «лучших из лучших» абитуриентов, сказала директор Институт фармации им. А.П. Нелюбина Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Галина Раменская.

«В то же время престиж аптечных сетей как места работы в глазах населения падает, многие ассоциируют аптеки с магазинами, и школьник не понимает, как он будет развиваться в этом направлении, — рассказала она. — Когда в ходе профориентации мы показываем ветви развитии в фармации, многие делают выбор в пользу этой специальности». Она добавила, что в процессе пятилетнего обучения студенты меняют видение профессии несколько раз: изначально собираясь в аптеку, студент может выбрать завод, разработку, лабораторию.

«Смена траектории в рамках специальности гибкая. В процессе обучения студенты видят столько возможностей благодаря стажировкам, опыту, что аптека для многих становится слишком простым путем», — резюмировала эксперт.

Провизоры себя не видят в аптеке, как будто им эта работа маловата, согласилась директор по персоналу «Здравсервиса» Елена Мурашова. В результате доля провизоров в кадровом составе фармработников сети невелика — 25—30%.

Как остановить выгорание

На рынке растет доля аптек, где в смену работает один сотрудник. «У всех в сетях есть «горящие» аптеки, и руководство вынуждено принимать решение поставить «сырого», неподготовленного специалиста в аптеку, лишь бы не закрыть ее. Последствия этого шага оцениваются только для покупателя. Для самого сотрудника последствия не оценивает никто», — рассказала Елена Мурашова.

К всокой нагрузке и стрессу прибавляются негативные эмоции, которые испытывают провизоры, наблюдая, как в соседних аптеках за первым столом работают неспециалисты. Выгорание сотрудников с высшим образованием приводит к их уходу из аптечного дела.

Чтобы остановить этот процесс, нужно вернуть стертую грань между высшим и средним специальным образованием, полагает ректор Пермской государственной фармацевтической академии Владимир Лужанин.

«Ответ лежит на поверхности: среднее фармобразование — это подготовка первостольника, высшее — это отраслевой специалист, и для него аптека — лишь одна из граней карьеры, такая же как разработка лекарств, контроль качества, работа в фармкомпаниях на разных уровнях вплоть до IТ», — сказал он.

Проблема зачастую кроется в подходе работодателя, не готового предоставлять сотрудникам развивающую среду, добавил председатель координационного совета РААС Александр Филиппов. Сейчас во многих сетях главным трендом остается погоня за доходностью, заключил он.

О практике проведения адаптационных встреч с сотрудниками, которые проработали в компании менее полугода, рассказала руководитель сети аптек «Столички» Маргарита Массалютина. «Мы выяснили, что к быстрому выгоранию приводит то, что зачастую молодые сотрудники не умеют общаться, строить диалог. Если они сталкиваются с однократными отказами по каким-либо вопросам, то не пытаются донести свою позицию, а уходят из профессии», — поделилась она.

Конкуренция с «Почтой России»

Участники сессии обратили внимание на несправдливые подходы в решении кадрового голода на аптечном рынке. Речь шла о сотрудниках «Почты России», которым для допуска к профессии понадобится всего 72 часа. «Никто не дает таких послаблений действующим участникам рынка», — заметил директор сети «Диалог» Тамерлан Салиев.

Минздрав России настаивает, что «Почте России» дадут право продавать безрецептурные лекарственные препараты по очень ограниченному перечню только в тех населенных пунктах, где нет ни аптеки, ни ФАП, сообщила исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина. «Для того, чтобы контролировать деятельность организации, будет лицензирование, — отметила она. — Если у нас есть аптеки, которые готовы открывать пункты в тех же местах и с теми же условиями, мы можем говорить о равных требованиях».

Регуляторы пытаются найти способы обеспечить отрасль кадрами, в том числе привлекая к фармдеятельности «Почту России», добавила генеральный директор «Губернских аптек» Алена Попова.

«Нам нужно подумать, что сегодня коммерческие сети готовы дать провизорам? В свое время государственные аптечные сети давали сотрудникам массу компетенций. Большая часть этих организаций перестала существовать в том функционале, который был 30 лет назад. Разнооборазие и глубину погружения в специальность нужно повышать», — сказала она.

Сложности в аккредитации

Одной из причин ухода из профессии возрастных сотрудников становятся трудности при прохождении аккредитации, отметила Елена Мурашова.

Перспективы остаться вне профессии, в частности, коснулись провизоров-технологов. Специалисты, прошедшие аккредитацию, могут легитимно продолжать профессиональную деятельность до 2030 года, сказала Елена Неволина. Остальным провизорам-технологам необходимо пройти аккредитацию до 31 декабря 2025 года. Вопрос с трудоустройством студентов, проходящих сейчас подготовку по специальности «Фармацевтическая технология», находится на рассмотрении в Минздраве России и вскоре будет решен как минимум на 2026 год, добавила эксперт.

«Мы берем на себя ответственность и сохраняем специальность «Фармацевтическая технология» для тех лиц, которые закончат ординатуру в следующем году, — пояснила она. — Волноваться не нужно».

В то же время Елена Неволина заметила, что необходим тщательный анализ, какие специальности должны остаться в отрасли.

«Вопрос не в том, нужны ли провизоры-технологи, а в том, сколько их нужно и какого профиля. Производственных аптек действительно немного, кто-то из выпускников пойдет в другие ниши — будет изготавливать радиофармпрепараты, заниматься орфанными препаратами, персонализированным лечением», — согласился Владимир Лужанин.