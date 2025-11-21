Депутат Айрат Фаррахов попросил сохранить специальность «Фармацевтическая технология»

С 2026 года провизоры-технологи могут лишиться права трудовой деятельности, поскольку 31 декабря 2025 года заканчивается срок действия квалификационных требований в отношении специальности. Об этом написал в обращении на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов. Письмо есть в распоряжении «ФВ».

«В связи с этим возникают риски закрытия структурных подразделений медицинских и фармацевтических вузов, включая сокращения контингента профессорско-преподавательского состава, задействованного при подготовке фармацевтических кадров по специальности 33.08.01 Фармацевтическая технология», — написал Айрат Фаррахов.

Он сообщил, что ситуация несет риски прекращения деятельности по изготовлению и отпуску лекарств на базе медицинских и аптечных организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность с правом изготовления препаратов.

По состоянию на октябрь 2024 года, в России действует не менее 683 медицинских и аптечных организаций, имеющих лицензию на фармдеятельность с правом изготовления лекарственных препаратов. В структуре их штатных расписаний значатся не менее 302 (10,0%) фармработников на должностях «провизор-технолог», в том числе провизоров-технологов в медорганизациях, имеющих лицензию на фармдеятельность с правом на изготовление радиофармацевтических препаратов.

Для устранения нормативных противоречий рабочая группа по возрождению аптечного изготовления лекарственных препаратов предлагает внести изменения в Приказ Минздрава России № 206н от 02.05.2023 «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием», исключив слова «(сохраняется до 31 декабря 2025 г.)» в разделе I после слов «Специальность «Фармацевтическая технология».

Накануне исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина, выступая на III Съезде РААС, напомнила, что провизоры-технологи, прошедшие аккредитацию, могут легитимно продолжать профессиональную деятельность до 2030 года. Остальным специалистам необходимо пройти аккредитацию до 31 декабря 2025 года. Вопрос с трудоустройством студентов, проходящих сейчас подготовку по специальности «Фармацевтическая технология», находится на рассмотрении в Минздраве России, добавила эксперт.