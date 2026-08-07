Десятки заказчиков в разных регионах пострадали от одних и тех же недобросовестных поставщиков

В первом полугодии несколько недобросовестных поставщиков больше десятка раз были внесены в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) по решениям УФАС разных регионов. Так, у компании из Екатеринбурга «Омега» набралось 54 подобных записей в ряде субъектов, следует из базы данных ЕИС Закупки.

От недобросовестности ООО «Омега» (основано в 2010 году) пострадали медучреждения Белгородской и Волгоградской областей, Краснодарского и Камчатского краев. По информации Белгородского УФАС, фирма обязалась доставить больницам медицинские изделия партиями в течение 40 рабочих дней после заявки заказчиков, однако обязательства не выполнила. Поставщик перестал выходить на связь с заказчиками. В итоге по требованию Красногвардейской ЦРБ и Старооскольской окружной детской больницы терорган дважды внес «Омегу» в РНП. В Волгоградской области антимонопольный орган также рассмотрел и удовлетворил два аналогичных обращения — оба от областного клинического онкодиспансера. Он тоже так и не дождался от «Омеги» медицинские изделия на общую сумму 2 млн руб. Всего за неисполнение контрактов в различных субъектах Российской Федерации с декабря 2025 года фирму 59 раз включали в черный список.

Оптовик из Ленинградской области «Фармэль» (ведет деятельность с июня 2025 года) получил 45 записей. На него жаловались в Курганской, Ярославской, Костромской и Воронежской областях, Краснодарском и Алтайском краях. Так, «Городская больница № 3, г. Барнаул» должна была получить медицинские изделия на сумму около 900 тыс. рублей. Поставщик существенно нарушил сроки поставки первой партии, а вторую заявку, несмотря на неоднократные претензии заказчика, даже не стал пытаться отработать, сообщает Алтайское краевое УФАС. Поставщик из Екатеринбурга «Медсистема» ведет деятельность с октября 2025 года, но с апреля этого года его уже 18 раз включали в РНП. Жалобы на недобросовестность пришлось разбирать УФАС в Москве, Башкирии, Архангельской и Иркутской областях, Санкт-Петербурге. Так, в конце июня «Педиатрический медицинский университет» заключил контракт с «Медсистемой» на поставку медизделий, трижды направлял заявки в адрес поставщика, но тот частично исполнил лишь одну из них, да и то с нарушением сроков. Санкт-Петербургское УФАС включило сведения о компании «Медсистема» в РНП на два года. Земляк «Медсистемы» — фирма «Фарм-Плюс» была открыта лишь в январе 2026 года, но уже успела восемь раз попасть в Реестр недобросовестных поставщиков по требованию заказчиков Республики Коми, Свердловской, Самарской, Ивановской областей. В последней от нее пострадал «Медицинский центр «Решма» ФМБА России, который не получил шприцы, иглы инъекционные, катетеры, информирует пресс-служба регионального УФАС. Восемь записей и в багаже пермского поставщика «Русмед», зарегистрированного год назад, в июле 2025 года. География недовольных контрагентов от Москвы и Крыма до Смоленской области и Санкт-Петербурга. В городе на Неве «Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса» дважды направлял заявку на расходники, но не получил никакого ответа и проинформировал УФАС об одностороннем отказе от исполнения контракта и необходимости внести сведения о недобросовестном поставщике в реестр.

При попытке обжаловать статус недобросовестного поставщика в суде фирмы сталкиваются с тем, что демпинг, обеспечивший победу в аукционе, может рассматриваться как одно из доказательств недобросовестности компании, ранее писал «ФВ».