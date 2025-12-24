Новости
Девять фармкомпаний договорились с администрацией Дональда Трампа о снижении цен на лекарства

24.12.2025
18:11
ВладимирЗаболотских
Белый дом подписал соглашения с девятью фармгигантами о снижении цен на препараты (скидки составят от 58 до 98%). Также они взяли на себя обязательство инвестировать 150 млрд долл. в американскую промышленность. В обмен их освободят от пошлин.  
Дональд Трамп | Фото: whitehouse.gov

Администрация президента США Дональда Трампа заключила соглашения с девятью крупнейшими фармацевтическими корпорациями о снижении стоимости рецептурных препаратов до уровня других развитых стран в обмен на освобождение от пошлин. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В числе подписантов — Amgen, Bristol-Myers Squibb (BMS), Boehringer Ingelheim, Genentech (подразделение Roche), Gilead, GSK, MSD (Merck & Co. — в США и Канаде), Novartis и Sanofi. По условиям с января 2026 года они предложат скидки на следующие медикаменты при заказе через TrumpRx — созданный по инициативе Трампа государственный портал, который позволяет покупать жизненно важные препараты напрямую у производителей, — а также для застрахованных по Medicaid — американской программе помощи малоимущим и инвалидам.

Компания

Торговое наименование

МНН

Показания

Цена за месячный курс

Разница, %

стандартная, долл.

через TrumpRx и Medicaid, долл.

Amgen

«Репата»

Эволокумаб

Гиперхолестеринемия

573

239

58

BMS

Reyataz

Атазанавир

ВИЧ-инфекция

1449

217

85

Boehringer Ingelheim

Jentadueto

Линаглиптин + метформин

Диабет 2-го типа

525

55

90

Genentech

«Ксофлюза»

Балоксавир марбоксил

Грипп

168

50

70

Gilead

«Эпклюса»

Софосбувир + велпатасвир

Гепатит C

24 920

2425

90

GSK

Advair Diskus 500/50

Флутиказон + салметерол

Астма и ХОБЛ

265

89

66

MSD

«Янувия»

Ситаглиптин

Диабет 2-го типа

330

100

70

Novartis

Mayzent

Сипонимод

Рассеянный склероз

9987

1137

89

Sanofi

«Плавикс»

Клопидогрел

Профилактика тромбозов

756

16

98

Sanofi

Вся линейка инсулинов

Инсулин

Диабет 1-го и 2-го типов

35

Источник: whitehouse.gov

Дополнительно компании обязались не превышать минимальные мировые расценки при выводе на американский рынок новых разработок. Кроме того, они инвестируют более 150 млрд долл. в строительство заводов на территории США.

Часть из них согласилась пополнить стратегический резерв страны фармсырьем для снижения зависимости от зарубежных поставок. В частности, GSK передаст 98,8 кг альбутерола (действующего вещества в ингаляторах), BMS — 6,5 тонны апиксабана (активного компонента антикоагулянта «Эликвис»), MSD — 3,5 тонны эртапенема (антибиотика).

Аналогичные договоренности ранее достигнуты с Pfizer, AstraZeneca, Merck KGaA (через дочернюю EMD Serono), Eli Lilly и Novo Nordisk.

В июле Трамп разослал официальные письма руководителям 17 крупнейших представителей фармотрасли с требованием пересмотреть цены на лекарства в Штатах, пригрозив в ином случае обложить пошлинами ввоз их продукции. Из них только три концерна пока не подписали соглашение с Белым домом: AbbVie, Johnson & Johnson и Regeneron. Переговоры с ними продолжатся после новогодних праздников.

