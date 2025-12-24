Девять фармкомпаний договорились с администрацией Дональда Трампа о снижении цен на лекарства
Администрация президента США Дональда Трампа заключила соглашения с девятью крупнейшими фармацевтическими корпорациями о снижении стоимости рецептурных препаратов до уровня других развитых стран в обмен на освобождение от пошлин. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
В числе подписантов — Amgen, Bristol-Myers Squibb (BMS), Boehringer Ingelheim, Genentech (подразделение Roche), Gilead, GSK, MSD (Merck & Co. — в США и Канаде), Novartis и Sanofi. По условиям с января 2026 года они предложат скидки на следующие медикаменты при заказе через TrumpRx — созданный по инициативе Трампа государственный портал, который позволяет покупать жизненно важные препараты напрямую у производителей, — а также для застрахованных по Medicaid — американской программе помощи малоимущим и инвалидам.
|
Компания
|
Торговое наименование
|
МНН
|
Показания
|
Цена за месячный курс
|
Разница, %
|
стандартная, долл.
|
через TrumpRx и Medicaid, долл.
|
Amgen
|
«Репата»
|
Эволокумаб
|
Гиперхолестеринемия
|
573
|
239
|
58
|
BMS
|
Reyataz
|
Атазанавир
|
ВИЧ-инфекция
|
1449
|
217
|
85
|
Boehringer Ingelheim
|
Jentadueto
|
Линаглиптин + метформин
|
Диабет 2-го типа
|
525
|
55
|
90
|
Genentech
|
«Ксофлюза»
|
Балоксавир марбоксил
|
Грипп
|
168
|
50
|
70
|
Gilead
|
«Эпклюса»
|
Софосбувир + велпатасвир
|
Гепатит C
|
24 920
|
2425
|
90
|
GSK
|
Advair Diskus 500/50
|
Флутиказон + салметерол
|
Астма и ХОБЛ
|
265
|
89
|
66
|
MSD
|
«Янувия»
|
Ситаглиптин
|
Диабет 2-го типа
|
330
|
100
|
70
|
Novartis
|
Mayzent
|
Сипонимод
|
Рассеянный склероз
|
9987
|
1137
|
89
|
Sanofi
|
«Плавикс»
|
Клопидогрел
|
Профилактика тромбозов
|
756
|
16
|
98
|
Sanofi
|
Вся линейка инсулинов
|
Инсулин
|
Диабет 1-го и 2-го типов
|
—
|
35
|
—
Источник: whitehouse.gov
Дополнительно компании обязались не превышать минимальные мировые расценки при выводе на американский рынок новых разработок. Кроме того, они инвестируют более 150 млрд долл. в строительство заводов на территории США.
Часть из них согласилась пополнить стратегический резерв страны фармсырьем для снижения зависимости от зарубежных поставок. В частности, GSK передаст 98,8 кг альбутерола (действующего вещества в ингаляторах), BMS — 6,5 тонны апиксабана (активного компонента антикоагулянта «Эликвис»), MSD — 3,5 тонны эртапенема (антибиотика).
Аналогичные договоренности ранее достигнуты с Pfizer, AstraZeneca, Merck KGaA (через дочернюю EMD Serono), Eli Lilly и Novo Nordisk.
В июле Трамп разослал официальные письма руководителям 17 крупнейших представителей фармотрасли с требованием пересмотреть цены на лекарства в Штатах, пригрозив в ином случае обложить пошлинами ввоз их продукции. Из них только три концерна пока не подписали соглашение с Белым домом: AbbVie, Johnson & Johnson и Regeneron. Переговоры с ними продолжатся после новогодних праздников.
