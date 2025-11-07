Дональд Трамп договорился с Eli Lilly и Novo Nordisk о снижении цен на препараты от ожирения

Администрация Президента США Дональда Трампа заключила соглашения с фармацевтическими корпорациями Novo Nordisk и Eli Lilly о снижении стоимости их препаратов от ожирения и диабета 2-го типа. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Согласно условиям, месячный курс «Оземпика» и Wegovy (семаглутид), которые выпускает Novo Nordisk, будет продаваться по 350 долл. на новом государственном сайте TrumpRx. Сейчас они стоят 1000—1350 долл. Цена на Zepbound и Mounjaro (тирзепатид), принадлежащие Eli Lilly, упадет с 1086 до 346 долл., следует из пресс-релиза.

Застрахованные по программам Medicare (для лиц старше 65 лет) и Medicaid (для малоимущих) смогут приобрести лекарства по 50 долл. Их закупка для самих страховщиков обойдется в 245 долл.

Договоренности распространяются и на другие средства. Novo Nordisk обязалась продавать аналоги инсулина NovoLog (инсулин аспарт) и «Тресиба» (инсулин деглудек) по 35 долл. за месячный запас. Текущая стоимость NovoLog — 140 долл., «Тресибы» — 508 долл.

Eli Lilly сделает дешевле лекарства от мигрени Emgality (galcanezumab/галканезумаб) и диабета 2-го типа «Трулисити» (дулаглутид). Их цена за месяц использования снизится с 742 до 299 долл. и с 987 до 389 долл. соответственно.

«Это знаковое событие для американского здравоохранения, благодаря которому будут спасены жизни и улучшено здоровье миллионов граждан», — заявил Дональд Трамп в Овальном кабинете.

Глава государства подчеркнул, что переговоры с фармацевтическими компаниями были непростыми.

Пресс-конференция была временно прервана после того, как мужчина, стоявший у стола президента, внезапно потерял сознание во время выступления гендиректора Eli Lilly Дэвида Рикса. Белый дом не раскрыл его личность. Телеканал Fox News и другие СМИ считают, что это был Гордон Финдли, директор бренда «Оземпик». Однако Novo Nordisk опровергла эту информацию, указав, что в мероприятии участвовали только два ее представителя — гендиректор Майк Дустдар и вице-президент Дейв Мур, ответственный за операции компании на американском рынке. Примерно час спустя Дональд Трамп возобновил пресс-конференцию, сообщив, что с упавшим в обморок все в порядке.

TrumpRx начнет работу в 2026 году, позволив американцам покупать медикаменты напрямую у производителей со скидками. Эта инициатива — часть общего курса Вашингтона на внедрение модели «наибольшего благоприятствования», призванной выравнять стоимость лекарств в США и других развитых государствах. Ранее Дональд Трамп подписал аналогичные договоры с еще четырьмя фармгигантами — Pfizer, AstraZeneca, Merck KGaA и EMD Serono.​

На фоне угроз Дональда Трампа ввести пошлины на импорт фармпродукции Eli Lilly и Novo Nordisk объявили о масштабных инвестициях в американскую экономику. Eli Lilly подтвердила планы выделить 27 млрд долл. на строительство новых заводов. Novo Nordisk долгое время не раскрывала цифры, но на мероприятии в Белом доме сообщила о готовности вложить 10 млрд долл. в расширение производственных мощностей на территории Штатов.

Агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) имитируют действие гормона, который вырабатывается в кишечнике при приеме пищи. Эти препараты усиливают выработку инсулина при повышенном сахаре в крови, замедляют пищеварение и подавляют аппетит. Сегодня они применяются при диабете, ожирении, апноэ, сердечно-сосудистых патологиях и хронической болезни почек.