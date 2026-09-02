Дональд Трамп подписал соглашения еще с девятью фармкомпаниями

Администрация президента США Дональда Трампа заключила соглашения о снижении цен на лекарства в стране с девятью фармацевтическими и биотехнологическими компаниями, говорится в пресс-релизе. Среди них — Alcon, Astellas Pharma, BeOne Medicines, BridgeBio, CSL, Kyowa Kirin, Sun Pharma, Teva Pharmaceuticals и UCB.

Производители согласились придерживаться принципа «наибольшего благоприятствования» в отношении американского рынка. Согласно ему, препараты должны продаваться в Соединенных Штатах по минимальной цене среди восьми развитых государств. В качестве ориентиров были выбраны Великобритания, Германия, Дания, Италия, Канада, Франция, Швейцария и Япония. Взамен Белый дом освободит участников сделок от уплаты импортных пошлин, которые ранее угрожал поднять до 200%.

Договоренности предусматривают скидки на медикаменты для государственной страховой программы Medicaid, охватывающей малоимущие слои населения, и правительственного онлайн-портала TrumpRx. То же правило распространяется и на их будущие инновационные разработки. Каждый штат сможет закупать продукцию компаний по сниженной стоимости. В перечень вошли лекарства для лечения гемофилии, болезни Паркинсона, макулярной дегенерации, глаукомы, заболеваний печени, кожных патологий и опухолей. Информация о конкретных брендах и размере льгот пока не разглашается.

TrumpRx.gov начал работу в начале 2026 года. Сайт не продает препараты напрямую, а агрегирует информацию об их стоимости и доступных скидочных купонах. Заказ можно оформить только за наличный расчет, посетив сайт производителя или придя в аптеку с купоном. Целевая аудитория — незастрахованные граждане и те, кто приобретает лекарства за наличные.

Кроме того, подписанты должны инвестировать в краткосрочной перспективе не менее 19,6 млрд долл. в строительство заводов на территории США. Еще одно условие — безвозмездно поставить активные фармацевтические субстанции (АФС) в Стратегический резерв АФС (SAPIR), создаваемый американскими властями для уменьшения зависимости от зарубежных поставок и повышения готовности к чрезвычайным ситуациям. UCB предоставит 163 тонны субстанции леветирацетама (противосудорожное), Sun Pharma — 71,4 тонны клиндамицина (антибиотик) и 6,75 тонны доксициклина (антибиотик), Teva — 45 тонн метронидазола (противопротозойное и противомикробное) и 4,8 тонны амлодипина (гипотензивное), а Astellas добавит 25 кг такролимуса (иммунодепрессант).

Ранее аналогичные условия приняли 17 крупнейших игроков фармотрасли, которым администрация Дональда Трампа направила официальные письма с требованиями. В их числе — Pfizer (первый фармгигант, подписавший сделку в сентябре 2025), AstraZeneca, Eli Lilly, Novo Nordisk, Amgen, Bristol-Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, Genentech, Gilead Sciences, GSK, MSD (Merck&Co. — в США и Канаде), Novartis, Sanofi, Johnson & Johnson, AbbVie, EMD Serono, Regeneron (стал последним в апреле 2026-го).

Вторая волна соглашений отличается более широкой географией участников. Если первая включала европейские и американские концерны, то во вторую вошли корпорации из Индии (Sun Pharma), Израиля (Teva), Японии (Astellas Pharma и Kyowa Kirin) и Австралии (CSL).

В феврале 2026 года Acadia Pharmaceuticals, Madrigal Pharmaceuticals, Travere Therapeutics, Alkermes, Alnylam, Ardelyx, BioMarin, Exelixis, Incyte и Neurocrine Biosciences основали Альянс американских биотехнологических компаний среднего эшелона (MBAA), чтобы противостоять политике «наибольшего благоприятствования». По их мнению, представители индустрии с меньшей долей на рынке гораздо уязвимее к последствиям таких мер, чем ресурсообеспеченные фармгиганты, поскольку нередко их бизнес строится вокруг единственного одобренного регулятором препарата, который востребован лишь у ограниченного круга пациентов.

Реальное влияние уже подписанных соглашений на доступность лекарств в США остается предметом споров. Условия договоренностей не раскрыты в полном объеме. Как утверждают критики, в долгосрочной перспективе это может истощить финансирование исследований: фармгиганты смогут адаптироваться к падению прибыли, но компании среднего звена лишатся возможности инвестировать в разработку новых препаратов. Кроме того, аналитики отмечают, что сделки в первую очередь приводят к удешевлению медикаментов для госсектора, тогда как для более чем 160 млн американцев, получающих медстраховку от работодателя, их стоимость практически не меняется.