США введут пошлины на дженерики в размере 200%

Президент США Дональд Трамп заявил, что импортные дженерики — воспроизведенные аналоги лекарств после истечения срока их патентной защиты — не будут облагаться пошлинами до 1 августа 2028 года. Затем ставка будет составлять 100% в течение одного года, а с 1 августа 2029 года ее повысят до 200%, написал он в соцсети Truth Social.

Глава государства пояснил, что мера призвана вернуть производство дженериков в Соединенные Штаты, а компании, которые не успеют построить заводы и не оборудуют их в отведенный срок, столкнутся с таможенными сборами. Политика в отношении патентованных, брендированных и инновационных лекарств остается без изменений, уточнил он.

На дженерики приходится свыше 90% препаратов, продаваемых в США. При этом Индия и Китай — главные поставщики воспроизведенных медикаментов и активных фармацевтических субстанций для американского рынка.

Второго апреля 2026 года американский лидер подписал указ, предусматривающий 100% пошлины на патентованные препараты на основании раздела 232 Закона о расширении торговли. Крупным фармацевтическим корпорациям отведено 120 дней на представление планов по переносу производственных мощностей в страну, более мелким игрокам — 180. Снижение ставки до 20% возможно при локализации производства. Компании, которые дополнительно подпишут с Министерством здравоохранения и социальных служб США соглашение о ценообразовании по принципу наибольшего благоприятствования, полностью освобождаются от тарифов.

На сделку пошли все 17 фармгигантов, которым администрация Дональда Трампа направила письма с требованиями. Они обещали также вложить в американскую экономику в общей сложности 448 млрд долл. Однако эксперты сообщили Reuters, что аналогичная схема может оказаться неэффективной для производителей дженериков. Их рентабельность существенно ниже, из‑за чего перенос заводов финансово крайне затруднителен.

По данным администрации Дональда Трампа, американцы платят за оригинальные брендовые лекарства втрое больше, чем жители других стран. Принцип наибольшего благоприятствования запрещает фармкомпаниям устанавливать в Соединенных Штатах более высокие цены, чем в других развитых государствах. В качестве ориентира берется минимальная стоимость того или иного запатентованного лекарства среди участников Организации экономического сотрудничества и развития, чей ВВП на душу населения не ниже 60% от американского показателя. Производитель обязан предложить такую же цену для государственных программ медицинского страхования, к которым относятся Medicare и Medicaid.