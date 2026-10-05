Экс-главу СПбНИИВС и гендиректора «Русбиофарма» отправили в СИЗО

Бывший директор НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России Виктор Трухин и генеральный директор компании «Русбиофарм» Сергей Иссерс направлены в СИЗО по новому делу. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в августе 2023 года Виктор Трухин и Сергей Иссерс заключили договор поставки продукции между СПбНИИВС и «Русбиофарм», на основании которого НИИ обязался поставить продукцию на сумму 315 млн руб. Оплатить товар нужно было до момента отгрузки. Однако фигуранты ввели в заблуждение сотрудников института и передали компании товар на 292,9 млн руб., из которого похитили на сумму не менее 152,3 млн руб.

Подозреваемых задержали 30 сентября. Обвинение не предъявлялось. В СИЗО они пробудут до 29 ноября, после этого мера пресечения может быть продлена или изменена.

В сентябре 2023 года ФМБА провело плановую проверку в сфере противодействия коррупции в научном учреждении. В ходе нее были выявлены нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности. За допущенные нарушения Виктора Трухина уволили с должности главы НИИ вакцин и сывороток. Затем он был арестован по обвинению в растрате (ч.4 ст.160 УК РФ). По версии следствия, ущерб от его действий превысил 436 млн руб.

В декабре 2024 года суд в Москве приговорил бывшего и.о. директора петербургского НИИ вакцин и сывороток Евгения Маковского к девяти годам колонии строгого режима. Его посреднику Игорю Рудых назначили восемь лет колонии строгого режима. Маковского обвинили в покушении на взятку почти в 20 млн руб., Рудых — в посредничестве во взяточничестве.