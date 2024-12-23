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Бывшему и.о. главы...

Бывшему и.о. главы петербургского НИИ вакцин и сывороток огласили приговор

23.12.2024
18:50
Дина Коблова
Суд в Москве приговорил бывшего и.о. директора петербургского НИИ вакцин и сывороток Евгения Маковского к девяти годам колонии строгого режима. Его посреднику Игорю Рудых назначили восемь лет колонии строгого режима. Маковского обвинили в покушении на взятку почти в 20 млн руб., Рудых — в посредничестве во взяточничестве.
Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Головинский районный суд Москвы огласил приговор бывшему исполняющему обязанности директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» ФМБА Евгению Маковскому, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города. Он признан виновным по делу о покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч.3 ст.30 и ч.6 ст.290 УК РФ).

Маковского лишили свободы на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его сообщнику Игорю Рудых, виновному в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.291.1 УК РФ), назначили восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Маковского арестовали в декабре 2023 года. Следствие установило, что он потребовал 19,25 млн руб. у гендиректора ООО «Русбиофарм» Сергея Иссерса. И.о. директора петербургского НИИ вакцин и сывороток (с сентября 2023 года) планировал получить эту сумму за продление контрактов на поставку вакцин «Конвасэл», но Иссерс обратился в правоохранительные органы.

Прежний руководитель НИИ Виктор Трухин был арестован по обвинению в растрате (ч.4 ст.160 УК РФ). По версии следствия, ущерб от его действий превысил 436 млн руб. Ранее сообщалось, что ФМБА провело плановую проверку в сфере противодействия коррупции в научном учреждении. В ходе нее были выявлены нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности. За допущенные нарушения Трухина уволили с должности главы НИИ вакцин и сывороток.

В ноябре 2022 года суд в Санкт-Петербурге арестовал заместителя директора института Андрея Васильева. В мае 2024 года его признали виновным в получении взятки при закупке инкубационного яйца. Его приговорили к 9,5 года строгого режима и штрафу в 30 млн руб. Васильев вину не признал.

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