Эксперты разошлись в оценках роли ЦРПТ в эксперименте по «роумингу» электронных рецептов

Суть проекта

Министерство здравоохранения РФ разработало проект постановления Правительства РФ о проведении с 1 декабря 2026 года по 30 ноября 2027 года эксперимента по апробации схемы применения системы мониторинга движения лекарственных препаратов для отпуска лекарственных препаратов по электронным рецептам. Пациенты смогут получать лекарства по цифровому рецепту в любом регионе, а не только там, где он был выписан, писал ранее «ФВ». Техническим оператором эксперимента на безвозмездной основе предлагается назначить ООО «Оператор-ЦРПТ». На компанию возлагается обеспечение работоспособности программных и технических средств системы мониторинга, прием, хранение и предоставление сведений, а также защита информации. В рамках подготовки к эксперименту Минздрав РФ совместно с Росздравнадзором и ЦРПТ до 12 февраля 2027 года должны разработать и утвердить методические рекомендации, которые установят технические вопросы информационного взаимодействия участников, форматы обмена данными и порядок подачи заявок на участие.

Согласно проекту постановления, целями эксперимента также являются совершенствование схемы информационного взаимодействия ЕГИСЗ, системы мониторинга и государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов РФ с медицинскими информационными системами и информационными системами фарморганизаций.

Эксперимент распространяется на рецептурные препараты за исключением льготных лекарственных препаратов, препараты предметно-количественного учета (ПКУ), а также наркотические и психотропные средства.

Роль аптек в новом эксперименте

Такой эксперимент можно рассматривать как шаг к тому, чтобы аптека была не просто местом продажи, а звеном, которое работает по общим правилам с медицинскими организациями и государственными информационными системами, считает глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. «В этом смысле аптеки все больше включаются в систему, где назначение, учет и отпуск лекарства связаны между собой. При этом говорить о полном возвращении аптек в систему здравоохранения пока не приходится. Скорее, речь идет о расширении контроля, унификации процессов и усилении цифровой связки между врачом, рецептом и аптекой. То есть государство не «забирает» аптеки обратно в сферу здравоохранения, а выстраивает вокруг них более плотную систему контроля за лекарственным обеспечением», – сказала она.

Что вызывает беспокойство

Для аптечного звена эксперимент влечет ряд значительных изменений, которые могут сопровождаться дополнительными сложностями, считает эксперт практики по GR и оценке регуляторных рисков Baikal Lobridge Александр Горохов.

«Прежде всего это необходимость дополнительной технической интеграции данных ГИС МДЛП с ЕГИСЗ, ГИС субъектов РФ в сфере здравоохранения и МИС медорганизаций для корректной работы эксперимента, что может потребовать донастройки ПО и обучения персонала аптек. Кроме того, отдельным риском может стать рост административной нагрузки со стороны ФНС, поскольку ведомство прямо заявлено в качестве участника эксперимента для «повышения качества заполняемости фискальных чеков», – заметил он.

Юрист также обращает внимание на доступность механизма для пациентов. «Минздрав предусматривает предъявление рецепта через мобильное приложение Госуслуг, однако для ряда пользователей эта возможность может быть недоступна. Законодательством предусмотрен механизм проверки данных ГИС МДЛП в офлайн- и онлайн-режимах, однако практическая работа механизма после интеграции функционала может быть затруднена», – сказал он.

Что касается взаимодействия с ЕГИСЗ, то Александр Горохов отмечает, что механизм не предусматривает прямой интеграции аптечного звена в ЕГИСЗ, однако среди целей эксперимента заявлено именно совершенствование ее взаимодействия с ГИС МДЛП. «Технически это выстроено через медицинские организации: с помощью региональных ГИС или МИС они формируют и учитывают электронные рецепты, а аптеки передают в ГИС МДЛП данные об отпущенных препаратах. Таким образом, аптечное звено напрямую к ЕГИСЗ не подключается, но благодаря описанной схеме обеспечивается формирование единого контура систем Минздрава», – считает он.

По мнению юриста, роль ЕГИСЗ остается важной для региональных медорганизаций и обеспечения конфиденциальности пациентов, поскольку в рамках эксперимента их персональные данные не передаются в ГИС МДЛП. Однако поскольку большая часть эксперимента реализована напрямую не в контуре ЕГИСЗ, это может быть косвенным признаком того, что система все еще не имеет необходимой инфраструктуры для реализации подобного проекта. «Если по итогам эксперимента функционирование механизма в отношении рецептурных препаратов будет закреплено за ГИС МДЛП, это будет свидетельствовать о размывании роли ЕГИСЗ как единого цифрового контура системы здравоохранения», — предупреждает эксперт.

Свою позицию по проекту высказали и в компании «Первый электронный рецепт» («1ЭР»).

«Настораживает, что в нынешней редакции практически весь функционал возложен на систему МДЛП. С одной стороны, ее участие в эксперименте необходимо и роль ее должна быть заметной; с другой — передавать все функции целиком одному подрядчику представляется рискованным — страдают устойчивость и конкурентность решения. Успех инициативы будет напрямую зависеть от итогового текста постановления, именно поэтому так важно проработать его вместе с практиками рынка», — подчеркнул заместитель генерального директора ООО «Первый электронный рецепт» Владимир Исаков.

В компании также отметили, что идея организации взаимодействия амбулаторного, стационарного и аптечного сегментов успешно реализована на практике — например, в Ямало-Ненецком автономном округе и Челябинской области. «Здесь, конечно, еще есть над чем работать, и мы надеемся, что постановление поможет масштабировать этот опыт на всю страну. Технически основу для этого создает единый контур электронного рецепта и электронного назначения — цифровое назначение как единый объект способно «путешествовать» между уровнями оказания помощи, обеспечивая преемственность терапии, а операторский слой обеспечивает подключение всех участников», — добавили в «1ЭР».

По мнению же исполнительного директора ассоциации «СоюзФарма» Марии Литвиновой, выбор системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) в качестве технологической основы эксперимента абсолютно логичен.

«ЕГИСЗ — это реестр накопительных данных, куда медицинские организации обязаны передавать информацию, в том числе сведения о электронных медицинских документах, включая рецепты. В то же время аптеки уже являются участниками системы МДЛП, все мы технологически настроены через оператора ЦРПТ. И медицинские организации тоже работают через ЦРПТ. Поэтому модель эксперимента через ЦРПТ — самая логичная: все участники оборота уже работают с системой маркировки, оператор которой (ЦРПТ) способен обеспечить необходимое взаимодействие с ЕГИСЗ», — пояснила она.

В пресс-службе ЦРПТ на запрос «ФВ» ответили, что проект постановления в настоящее время проходит стадию общественного обсуждения. Архитектура информационного взаимодействия ГИС МДЛП с ЕГИСЗ, региональными государственными информационными системами и медицинскими информационными системами медорганизаций прорабатывается совместно с Минздравом России и другими участниками эксперимента. «После утверждения архитектуры технические требования и порядок информационного взаимодействия будут в обозримой перспективе доведены до участников отрасли и разработчиков информационных систем в установленном порядке», — говорится в ответе.

Где еще есть проблема

По словам Марии Литвиновой, аптеки технически готовы к эксперименту. «Нас беспокоит другое: когда врачи начнут массово оформлять рецепты в электронном виде?» — задает она вопрос. В текущем проекте льготные и препараты ПКУ выведены за скобки эксперимента. «Механизм учета и вывода этих препаратов из оборота давно отлажен через ЦРПТ. Логично идти дальше. Для этого нужно, чтобы была четко прописана административная ответственность врачей за формирование электронных рецептов и контроль за этим процессом», — сказала Мария Литвинова.

Она пояснила, что сегодня у врачей нет экономического стимула выписывать электронные рецепты на рецептурные препараты, не относящиеся к льготным и препаратам ПКУ. «Льготные рецепты оформляются на бланке № 148-1/у-04(л). Если льготный препарат одновременно относится к ПКУ, требуется дополнительный рецепт на бланке № 148-1/у-88 или № 107/у-НП. Все эти рецепты — контролируемая история: они проверяются страховыми компаниями, и за их оформление врачам идет оплата. Бланк же № 107-1/у, предназначенный для обычных рецептурных препаратов, страховыми компаниями не проверяется, поэтому врачи не заинтересованы оформлять на них рецепты в электронном виде», — объяснила Мария Литвинова.