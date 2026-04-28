Eli Lilly купила разработчика препарата нового класса от рака крови

Eli Lilly объявила о покупке биотехнологической компании Ajax Therapeutics, создавшей экспериментальный препарат для лечения миелофиброза AJ1-11095. Сумма сделки может достичь 2,3 млрд долл. с учетом аванса, а также дополнительных выплат после завершения клинических испытаний (КИ) и выхода лекарства на рынок.

Миелофиброз — редкое злокачественное заболевание костного мозга, при котором нормальная кроветворная ткань замещается рубцовой, что нарушает выработку всех клеток крови. Это приводит к постепенному увеличению селезенки — самого крупного лимфоидного органа. Патология вызвана мутацией в янус-киназе-2 (JAK2) — ферменте, контролирующим деление кроветворных клеток. Современные медикаменты против миелофиброза — «Джакави» (руксолитиниб) от Novartis и Incyte, «Инребик» (федратиниб) от Bristol-Myers Squibb — действуют, блокируя JAK2. Их относят к ингибиторам I типа: они связываются с этим ферментом в активной форме, уменьшая селезенку и снижая выраженность симптомов. Однако при длительном использовании к ним часто развивается устойчивость.

AJ1-11095 принадлежит к ингибиторам II типа, воздействующим на неактивную JAK2. Предполагается, что благодаря такому механизму их эффективность не будет снижаться со временем. Препарат проходит I фазу КИ, начавшейся в 2024 году. Предварительные результаты показали его превосходство над руксолитинибом в подавлении миелопролиферативных новообразований. Подробные данные, как сообщается, будут опубликованы в конце этого года.

В 2019 году Eli Lilly выступила одним из основателей Ajax. Стартап учредили в сотрудничестве с исследовательской компанией Schrödinger, которая специализируется на поиске новых лекарств и компьютерном моделировании их молекулярной структуры.

Поглощение Ajax — уже третья сделка американского фармгиганта в области онкозаболеваний за апрель. Ранее анонсировано приобретение двух компаний в этом сегменте: CrossBridge Bio, в портфеле которой были перспективные противоопухолевые конъюгаты антитело-лекарственное средство (ADC), за 300 млн долл. и Kelonia Therapeutics, чьи технологии позволяют лечить рак с помощью CAR-T-клеток in vivo, за 3,2 млрд долл.