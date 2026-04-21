Eli Lilly купила разработчика технологии создания CAR-T-клеток внутри организма

Фармацевтический гигант Eli Lilly сообщил о покупке компании Kelonia Therapeutics, специализирующейся на лечении раковых заболеваний с помощью CAR-T-клеток.

Заключенное соглашение предусматривает выплату 3,25 млрд долл. авансом. Общая сумма сделки может достичь 7 млрд долл. в случае успешного завершения клинических испытаний (КИ) экспериментальных препаратов биотехнологического стартапа и вывода их на рынок.

Главная разработка Kelonia — CAR-T-клеточная терапия KLN-1010, не требующая извлечения Т‑клеток из организма. Ее эффективность оценивается при множественной миеломе в I фазе КИ. Действие препарата направлено на антиген созревания В-клеток (BCMA) — белка, необходимого клеткам опухоли для поддержания жизнедеятельности и размножения. Как показали предварительные результаты, у всех четырех участников новообразование полностью исчезло после лечения.

Классические CAR-T-клеточные терапии изготавливаются в лабораториях. Сначала проводится лейкаферез — выделение из крови Т-лимфоцитов. В них вводят специальный ген, заставляющий вырабатывать на поверхности клеток CAR — химерный рецептор антигена, который работает как датчик, распознающий специфические белки на поверхности раковых клеток, такие как BCMA. Затем CAR-T-клетки размножают и возвращают в кровоток. Попав внутрь, они начинают атаковать опухоль и могут оставаться активными долгое время. Процесс занимает от трех до четырех недель. Такие препараты могут стоить более 500 тыс. долл. — к примеру, Aucatzyl (обекабтаген аутолейцел/obecabtagene autoleucel) и «Кимрая» (тисагенлеклейцел) — и требуют хранения при −150 °C. Также для них нужно специальное оборудование и помещение.

Kelonia использует инженерно модифицированные лентивирусные частицы, которые проникают в Т-клетки и оснащают их CAR прямо в организме пациента. Технология компании известна как iGPS. Такие терапии по сути представляют собой готовый к применению препарат.

Это вторая сделка Eli Lilly в области методов создания CAR-T-клеток in vivo за текущий год. В феврале американская корпорация приобрела Orna Therapeutics за 2,4 млрд долл.

До этого интерес к ним проявляли и другие крупные игроки. В прошлом году Gilead Sciences через свое подразделение Kite Pharma поглотила Interius BioTherapeutics за 350 млн долл. и подписала соглашение с китайской Pregene на 1,6 млрд долл., AbbVie приобрела Capstan Therapeutics за 2,1 млрд долл., а Bristol-Myers Squibb — Orbital Therapeutics за 1,5 млрд долл.

Kelonia была учреждена венчурной группой Venrock. В основу разработок легли исследования лаборатории профессора Массачусетского технологического института Майкла Бирнбаума и Французского национального центра научных исследований (CNRS).

Eli Lilly активно инвестирует в развитие своего портфеля за счет получения значительной выручки от продаж препаратов для снижения веса и лечения диабета на основе тирзепатида — Zepbound и Mounjaro. За последние полгода производитель купил Verve Therapeutics за 1,3 млрд долл., Ventyx за 1,2 млрд долл., CrossBridge Bio за 300 млн долл. и Adverum Biotechnologies за 262 млн долл.