Eli Lilly объявила результаты исследования нового инъекционного препарата от ожирения

Eli Lilly сообщила о завершении III фазы клинических испытаний TRIUMPH-4 с участием людей, страдающих от ожирения (84% имели индекс массы тела (ИМТ) ≥35 кг/м²) и остеоартрита коленного сустава. Согласно опубликованным в пресс-релизе результатам, экспериментальный препарат компании ретатрутид (retatrutide) снизил вес участников в среднем на 28,7% и уменьшил боль в коленях на 75,8%.

Пациенты, которым еженедельно давали максимальную дозировку в 12 мг на протяжении 68 недель, потеряли в среднем 32,3 кг, те, кто принимал плацебо, — 2,1 кг. Среди получавших лекарство 58,6% похудели более чем на 25% от изначальных значений (в группе плацебо таких было всего 1,3%), 39,4% сбросили более чем 30% массы тела (плацебо — 0,8%).

Применение разработки уменьшило боль в коленях на 4,4–4,5 балла (средний исходный балл — 6,0 из 20 возможных) по шкале WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index — стандартный опросник для оценки выраженности болевых ощущений, скованности движений и функциональных нарушений при остеоартрите). После использования плацебо показатель изменился на 2,4 балла. К концу исследования от 12 до 14% добровольцев, которым делали инъекции ретатрутида по 9 и 12 мг, вовсе перестали испытывать боль в коленях — это втрое больше, чем в контрольной группе (4%).

Помимо этого, препарат улучшил способность выполнять повседневные бытовые действия, которые требуют работы коленного сустава, на 73,7%, или на 4,2 балла (средний исходный — 5,8 из 68 возможных). Параллельно снизились риски развития сердечно-сосудистых заболеваний – упали уровни систолического артериального давления (на 14 мм рт.ст.), триглицеридов (повышенное количество может вести к атеросклерозу, образованию бляшек в артериях) и С-реактивного белка (маркер системного воспаления).

Ретатрутид впервые имитирует действие сразу трех гормонов: глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП), глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и глюкагона. Молекула одновременно усиливает секрецию инсулина, замедляет опорожнение желудка и стимулирует расщепление жировой ткани.

Тройное действие выводит новинку в лидеры по эффективности среди доступных средств от ожирения. Для сравнения: флагманский препарат той же Eli Lilly — Zebpound (тирзепатид) — обеспечивает снижение веса на 22—23% за 72 недели, а Wegovy (семаглутид) от датской Novo Nordisk, главный конкурент, — на 15–17% за 68 недель.

Остеоартрит коленного сустава — самая частая форма этого заболевания. Ею страдают около 365 млн человек в мире. По прогнозам, это число вырастет на 75% к 2050 году. Основная причина – эпидемия ожирения, которым страдают более 890 млн взрослого населения планеты. Избыточный вес повышает риск развития остеоартрита коленных суставов более чем втрое: при ИМТ больше 35 кг/м² болезнь диагностируют в 65% случаев.