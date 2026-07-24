Eli Lilly представила данные III фазы двух КИ экспериментального тройного агониста
Экспериментальный препарат Eli Lilly ретатрутид (retatrutide), воздействующий сразу на три гормональных рецептора, показал эффективность по двум основным показателям в III фазе клинических испытаний (КИ) TRIUMPH-2 и TRIUMPH-3. Результаты фармацевтический гигант представил в пресс-релизе.
|В отличие от однокомпонентных и двухкомпонентных аналогов, ретатрутид одновременно активирует рецепторы трех гормонов: глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП), глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и глюкагона. Воздействие на ГИП и ГПП-1 позволяет подавить аппетит и замедлить опорожнение желудка, на глюкагон — увеличить расход калорий.
Компания сравнивала несколько дозировок своей разработки с плацебо. Выборка в TRIUMPH-2 состояла из 1152 человек с диабетом 2-го типа и избыточным весом, в TRIUMPH-3 — из 1949 с тяжелой формой ожирения и подтвержденными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Из расчетов были исключенены те, кто прекращал курс из-за побочных эффектов или начал принимать другие, не разрешенные протоколом средства.
Участники TRIUMPH-2, которые еженедельно получали максимальную дозу ретатрутида (12 мг) и строго придерживались назначенного курса лечения, в среднем потеряли 20,8% веса за 80 недель, тогда как в контрольной группе — 4,0%. В TRIUMPH-3 пациенты на той же дозе в среднем похудели на 22,6%, принимавшие плацебо — на 3,2%.
|Снижение веса оказалось менее значимым, чем в III фазе КИ TRIUMPH-4, результаты которой производитель опубликовал в декабре. Благодаря подкожным инъекциям ретатрутида на протяжении 68 недель масса тела пациентов с ожирением и остеоартритом коленного сустава уменьшилась на 28,7%. В TRIUMPH-1, о котором корпорация отчиталась в мае, значение достигло 28,3% за 80 недель. Впрочем, участники этих исследований не имели диабета, который снижает действенность подобных терапий.
В обоих КИ отмечены побочные эффекты, из-за которых лечение прекратили 7,7% пациентов, которым вводили по 12 мг лекарства в TRIUMPH-2, и 11,6% при инъекциях 9 мг. В TRIUMPH-3 участие прекратили 13,5% добровольцев, которым давали максимальную дозировку. Также при использовании наибольшего объема препарата часто возникала диарея (33,6% случаев в TRIUMPH-2 и 24,4% в TRIUMPH-3), тошнота (38 и 22,4% соответственно), запоры (16,8 и 15,7%).
Eli Lilly планирует подать заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в I квартале 2027 года. Как пишет Fierce Pharma, аналитики Citi прежде называли ретатрутид скорее нишевым продуктом, максимальный объем продаж которого оценивается в 6,6 млрд долл., тогда как тирзепатид принес рекордные 36,5 млрд долл. в 2025 году (Mounjaro — 23 млрд, Zepbound — 13,5 млрд), стал самой продаваемой лекарственной молекулой в мире. В William Blair считают, что новый препарат, вероятно, останется востребован преимущественно среди людей с наиболее высоким индексом массы тела.
|Компания «Герофарм» направила в Роспатент заявки на регистрацию шести товарных знаков — Ретруда, Трутид, Реттрида, Тритрутид, Гератрутид и Орфослим. Наименования могут указывать на планы оператора зарегистрировать новые препараты из класса агонистов рецепторов ГПП-1 — с МНН ретатрутид и орфорглипрон, пишет Vademecum.
Сравнительная таблица инъекционных препаратов для похудения от Eli Lilly и Novo Nordisk
|
Компания
|
Препарат
|
Клинические испытания
|
Эффективность
|
Побочные эффекты
|
Eli Lilly
|
Ретатрутид
|
TRIUMPH-1
|
28,3% (12 мг)/80 недель против 2,2—3,9% на плацебо
|
— Тошнота: 42,4% (12 мг) против 14,8%
|
TRIUMPH-2
|
20,8% (12 мг)/80 недель против 4% на плацебо
|
— Тошнота: 28% (12 мг) против 8%
|
TRIUMPH-3
|
22,6% (12 мг)/80 недель против 3,2% на плацебо
|
— Тошнота: 22,4% (12 мг) против 5,8%
|
TRIUMPH-4
|
28,7%/68 недель + снижение боли в колене на 75,8%
|
Отмечена дизестезия (гиперчувствительность кожи) как новый специфический побочный эффект
|
Zepbound (тирзепатид),
|
SURMOUNT-1
|
20,9% (среднее значение)/72 недели
|
— Тошнота: от 24,6% (10 мг) до 31% (15 мг) против 9,5%
|
SURMOUNT-2
|
14,7% (15 мг)/72 недели
|
— Тошнота: от 20,2% (10 мг) до 22,2% (15 мг) против 6,3%
|
Novo Nordisk
|
CagriSema, (семаглутид + кагралинтид),
|
REDEFINE-1
|
22,7%/68 недель
|
— Общие проблемы с ЖКТ: 79,6% против 39,9%
|
REDEFINE-2
|
15,7%/68 недель
|
— Общие проблемы с ЖКТ: 72,5% против 34,4%
|
Wegovy
|
STEP UP
|
20,7%/72 недели
|
— Общие проблемы с ЖКТ: 48% против 12%
|
STEP UP T2D
|
13,2%/72 недели
|
— Общие проблемы с ЖКТ: 40% против 10%
Источник: пресс-релизы фармкомпаний и опубликованные результаты исследований
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