Eli Lilly представила данные III фазы двух КИ экспериментального тройного агониста

Экспериментальный препарат Eli Lilly ретатрутид (retatrutide), воздействующий сразу на три гормональных рецептора, показал эффективность по двум основным показателям в III фазе клинических испытаний (КИ) TRIUMPH-2 и TRIUMPH-3. Результаты фармацевтический гигант представил в пресс-релизе.

В отличие от однокомпонентных и двухкомпонентных аналогов, ретатрутид одновременно активирует рецепторы трех гормонов: глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП), глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и глюкагона. Воздействие на ГИП и ГПП-1 позволяет подавить аппетит и замедлить опорожнение желудка, на глюкагон — увеличить расход калорий.

Компания сравнивала несколько дозировок своей разработки с плацебо. Выборка в TRIUMPH-2 состояла из 1152 человек с диабетом 2-го типа и избыточным весом, в TRIUMPH-3 — из 1949 с тяжелой формой ожирения и подтвержденными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Из расчетов были исключенены те, кто прекращал курс из-за побочных эффектов или начал принимать другие, не разрешенные протоколом средства.

Участники TRIUMPH-2, которые еженедельно получали максимальную дозу ретатрутида (12 мг) и строго придерживались назначенного курса лечения, в среднем потеряли 20,8% веса за 80 недель, тогда как в контрольной группе — 4,0%. В TRIUMPH-3 пациенты на той же дозе в среднем похудели на 22,6%, принимавшие плацебо — на 3,2%.

Снижение веса оказалось менее значимым, чем в III фазе КИ TRIUMPH-4, результаты которой производитель опубликовал в декабре. Благодаря подкожным инъекциям ретатрутида на протяжении 68 недель масса тела пациентов с ожирением и остеоартритом коленного сустава уменьшилась на 28,7%. В TRIUMPH-1, о котором корпорация отчиталась в мае, значение достигло 28,3% за 80 недель. Впрочем, участники этих исследований не имели диабета, который снижает действенность подобных терапий.

В обоих КИ отмечены побочные эффекты, из-за которых лечение прекратили 7,7% пациентов, которым вводили по 12 мг лекарства в TRIUMPH-2, и 11,6% при инъекциях 9 мг. В TRIUMPH-3 участие прекратили 13,5% добровольцев, которым давали максимальную дозировку. Также при использовании наибольшего объема препарата часто возникала диарея (33,6% случаев в TRIUMPH-2 и 24,4% в TRIUMPH-3), тошнота (38 и 22,4% соответственно), запоры (16,8 и 15,7%).

Eli Lilly планирует подать заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в I квартале 2027 года. Как пишет Fierce Pharma, аналитики Citi прежде называли ретатрутид скорее нишевым продуктом, максимальный объем продаж которого оценивается в 6,6 млрд долл., тогда как тирзепатид принес рекордные 36,5 млрд долл. в 2025 году (Mounjaro — 23 млрд, Zepbound — 13,5 млрд), стал самой продаваемой лекарственной молекулой в мире. В William Blair считают, что новый препарат, вероятно, останется востребован преимущественно среди людей с наиболее высоким индексом массы тела.

Компания «Герофарм» направила в Роспатент заявки на регистрацию шести товарных знаков — Ретруда, Трутид, Реттрида, Тритрутид, Гератрутид и Орфослим. Наименования могут указывать на планы оператора зарегистрировать новые препараты из класса агонистов рецепторов ГПП-1 — с МНН ретатрутид и орфорглипрон, пишет Vademecum.

Сравнительная таблица инъекционных препаратов для похудения от Eli Lilly и Novo Nordisk

Компания Препарат Клинические испытания Эффективность Побочные эффекты

(сравнение с плацебо) Eli Lilly Ретатрутид

(в разработке) TRIUMPH-1

(ожирение без диабета) 28,3% (12 мг)/80 недель против 2,2—3,9% на плацебо — Тошнота: 42,4% (12 мг) против 14,8%

— Диарея: 32% (12 мг) против плацебо

— Рвота: 25,3% (12 мг)

— Запор: 26,1% (12 мг)

— Отказ от лечения из-за побочных эффектов: 11,3% (12 мг), 6,9% (9 мг), 4,1% (4 мг) против 4,9% TRIUMPH-2

(ожирение + диабет 2-го типа) 20,8% (12 мг)/80 недель против 4% на плацебо — Тошнота: 28% (12 мг) против 8%

— Диарея: 33,6% (12 мг) против 13,2%

— Запор: 16,8% (12 мг) против 9,4%

— Отказ от лечения из-за побочных эффектов: 7,7% (12 мг), 11,6% (9 мг) против 4,9% TRIUMPH-3

(тяжелое ожирение + сердечно-сосудистое заболевание) 22,6% (12 мг)/80 недель против 3,2% на плацебо — Тошнота: 22,4% (12 мг) против 5,8%

— Диарея: 24,4% (12 мг) против 8,7%

— Запор: 15,7% (12 мг) против 7,1%

— Отказ от лечения из-за побочных эффектов: 13,5% (12 мг), 9,8% (9 мг) против 4,8% TRIUMPH-4

(ожирение + остеоартрит коленного сустава) 28,7%/68 недель + снижение боли в колене на 75,8% Отмечена дизестезия (гиперчувствительность кожи) как новый специфический побочный эффект Zepbound (тирзепатид),

одобрен в 2023 году SURMOUNT-1

(ожирение без диабета) 20,9% (среднее значение)/72 недели — Тошнота: от 24,6% (10 мг) до 31% (15 мг) против 9,5%

— Рвота: от 8,3% (10 мг) до 12,2% (15 мг) против 2,6%

— Отказ от лечения из-за побочных эффектов: от 4,3 до 6,2% против 2,6% SURMOUNT-2

(ожирение + диабет) 14,7% (15 мг)/72 недели — Тошнота: от 20,2% (10 мг) до 22,2% (15 мг) против 6,3%

— Рвота: от 8% (10 мг) до 9,6% (15 мг) против 1,3%

— Отказ от лечения из-за побочных эффектов: 5% против 4,4% Novo Nordisk CagriSema, (семаглутид + кагралинтид),

подана заявка на одобрение REDEFINE-1

(ожирение без диабета) 22,7%/68 недель — Общие проблемы с ЖКТ: 79,6% против 39,9%

— Тошнота: 55% против 12,6%

— Запоры: 30,7% против 11,6%

— Рвота: 26,1% против 4,1%

— Полный отказ от лечения из-за побочных эффектов: 5,9% против 3,7% REDEFINE-2

(ожирение + диабет 2-го типа) 15,7%/68 недель — Общие проблемы с ЖКТ: 72,5% против 34,4%

— Тошнота: 48—52% против 12—13%

— Запоры: 28—30% против 10—11%

— Рвота: 22—24% против 3—4%

— Полный отказ от лечения из-за побочных эффектов: 8,4% против 3% Wegovy

(семаглутид 7,2 мг),

одобрен в 2026 году STEP UP

(ожирение без диабета) 20,7%/72 недели — Общие проблемы с ЖКТ: 48% против 12%

— Отказ от лечения из-за проблем с ЖКТ: от 9,5% до 11% против 1,8% в плацебо

— Специфический побочный эффект: кожная дизестезия — 22% против 0,3% STEP UP T2D

(ожирение + диабет 2-го типа) 13,2%/72 недели — Общие проблемы с ЖКТ: 40% против 10%

— Отказ от лечения из-за проблем с ЖКТ: 8,5% против 1,5%

— Дизестезия: 18,9% против 0%

Источник: пресс-релизы фармкомпаний и опубликованные результаты исследований