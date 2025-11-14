Евгений Нифантьев предложил меры против продажи несертифицированных медизделий на маркетплейсах

Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Евгений Нифантьев, выступая на совещании в Совете Федерации, обратил внимание на проблему реализации через маркетплейсы товаров, внешне неотличимых от медизделий. К ним он отнес бандажи, корректоры осанки, тонометры, термометры и небулайзеры, которые не имеют обязательного регистрационного удостоверения Росздравнадзора и средств маркировки «Честный знак», стоимость которых существенно ниже, чем у сертифицированных аналогов.

«Сложившаяся практика создает правовую «серую зону» и может нести риски для здоровья граждан. Покупатель, приобретая такой товар, уверен, что получает эффективное и безопасное изделие. К сожалению, на деле это часто оказывается продукция непонятного происхождения, не прошедшая необходимых проверок. Принятый закон о платформенной экономике начнет работать в полную силу только через год, но мы не можем ждать, пока граждане продолжат рисковать своим здоровьем», — подчеркнул он.

Парламентарий предложил разработать законодательные меры для защиты потребителей от несертифицированной продукции. Комплекс мер, по его мнению, должен включать закрепление ответственности маркетплейсов за размещение вводящей в заблуждение информации о товарах, введение обязательной премодерации товарных карточек в соответствующих и смежных категориях, а также создание межведомственного механизма оперативного удаления такой продукции с онлайн-витрин.

Он посоветовал россиянам приобретать медицинские изделия исключительно в лицензированных аптеках и специализированных магазинах медизделий, где можно проверить наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора и кода маркировки товара.

Ранее замначальника управления организации госконтроля и регистрации медизделий Росздравнадзора Мария Мигеева сообщила, что четыре крупнейших маркеплейса — «Вайлдберриз», «Яндекс Маркет», «Мегамаркет», «Озон» интегрировались с реестром медизделий Росздравнадзора. Теперь при создании карточек товаров продавцы обязаны указывать регистрационное удостоверение, а покупатели могут напрямую переходить по ссылке на сайт Росздравнадзора для проверки подлинности данных.