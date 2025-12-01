ФАС России согласовала цену на первый дженерик эртуглифлозин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат «Эртуглифлозин» (МНН эртуглифлозин) для терапии взрослых пациентов с недостаточно контролируемым сахарным диабетом 2-го типа. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.
Цена за 28 таблеток дженерика в дозировке 5 мг составит 2083 руб., а минимальная стоимость аналогичной упаковки оригинального препарата — около 2388 руб. (расчет по среднему курсу к рублю за три месяца). Так, согласованные ФАС цены в среднем на 12,79% ниже минимальных цен на референтный препарат.
Оригинальный препарат «Стиглатра» с МНН эртуглифлозин производит «МСД Фармасьютикалс». Компания прекратила поставки лекарства в Россию в июле 2022 года, затем в октябре 2023 года отозвала регистрационное удостоверение (РУ) на препарат.
Держатель регудостоверения на отечественный дженерик — ООО «Лайф Сайнсес ОХФК». Препарат зарегистрирован в августе 2025 года.
