Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиРегуляторика

ФАС России согласовала цену на первый дженерик эртуглифлозин

01.12.2025
12:29
ДинаКоблова
ФАС России согласовала цену на первый отечественный дженерик «Эртуглифлозин» (МНН эртуглифлозин) для терапии сахарного диабета 2-го типа. Стоимость снижена на 12,79% по сравнению с оригинальным препаратом «Стиглатра».
Фото: пресс-служба ФАС РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат «Эртуглифлозин» (МНН эртуглифлозин) для терапии взрослых пациентов с недостаточно контролируемым сахарным диабетом 2-го типа. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Цена за 28 таблеток дженерика в дозировке 5 мг составит 2083 руб., а минимальная стоимость аналогичной упаковки оригинального препарата — около 2388 руб. (расчет по среднему курсу к рублю за три месяца). Так, согласованные ФАС цены в среднем на 12,79% ниже минимальных цен на референтный препарат.

Оригинальный препарат «Стиглатра» с МНН эртуглифлозин производит «МСД Фармасьютикалс». Компания прекратила поставки лекарства в Россию в июле 2022 года, затем в октябре 2023 года отозвала регистрационное удостоверение (РУ) на препарат.

Держатель регудостоверения на отечественный дженерик — ООО «Лайф Сайнсес ОХФК». Препарат зарегистрирован в августе 2025 года.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.