FDA одобрило первый ингибитор фактора B для лечения болезни Берже

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) окончательно утвердило использование препарата Fabhalta (иптакопан/iptakopan), разработанного швейцарской фармкомпанией Novartis, для лечения первичной IgA-нефропатии (IgAN) — аутоиммунного заболевания почек, при котором иммунные комплексы повреждают почечные фильтры. Лекарство будут назначать взрослым с высоким риском ухудшения почечной функции, чтобы сдержать прогрессирование патологии, говорится в пресс-релизе.

В 2024 году американский регулятор разрешил применять Fabhalta при этом показании в ускоренном порядке на основе промежуточного показателя эффективности — снижение протеинурии (уровня белка в моче) через девять месяцев применения. Для полноценного одобрения потребовались данные III фазы клинических испытаний (КИ) APPLAUSE-IgAN. В ней на протяжении двух лет оценивали расчетную скорость клубочковой фильтрации (рСКФ) — отражает объем крови, очищаемый почечными фильтрами за одну минуту. В группе плацебо рСКФ падала на 5,7 мл/мин/1,73 м² в год, тогда как среди участников, получавших Fabhalta, — на 3,0. Угасание почечной функции замедлилось приблизительно на 48%, а общий риск развития терминальной стадии почечной недостаточности уменьшился на 43%.

IgA-нефропатия выявляется примерно у 25 из 1 млн человек в мире. При наличии белка в моче через 10—20 лет после постановки этого диагноза высока вероятность (до 50%) наступления почечной недостаточности — органы теряют способность очищать кровь от токсинов, выводить лишнюю воду и поддерживать баланс солей в организме, что нередко требует диализа или трансплантации.

Fabhalta — первый пероральный селективный ингибитор фактора B на рынке. Этот белок запускает альтернативный путь системы комплемента — часть врожденного иммунитета, отвечающая за уничтожение патогенов и поврежденных клеток.

При IgA-нефропатии генетический сбой приводит к выработке дефектной формы иммуноглобулина А (IgA) — галактозодефицитного IgA1 (Gd-IgA1). Иммунитет воспринимает белок как угрозу и направляет для атаки антитела, которые затем склеиваются с ним. В результате возникают крупные иммунные комплексы, откладывающиеся в клубочках почек (гломерулах) из-за своих размеров. Застрявшие в гломерулах иммунные комплексы активируют белки системы комплемента, запуская расщепление неактивного белка C3 на мелкий фрагмент C3a и крупный C3b. Последний прилипает к иммунным комплексам и стенкам сосудов клубочков, становясь мишенью для иммунной системы. К закрепившемуся C3b присоединяется плавающий в крови фактор B, формируется C3‑конвертаза. Она многократно усиливает образование C3b, что ведет к сборке мембраноатакующего комплекса (МАК), повреждению подоцитов — клеток почечных клубочков, обеспечивающих фильтрацию крови, и притоку воспалительных клеток. Хроническое воспаление вызывает утечку белка в мочу и постепенное замещение нормальной почечной ткани рубцами. Блокируя фактор B на самом раннем этапе этого каскада, иптакопан не дает сформироваться C3-конвертазе и тем самым останавливает всю дальнейшую цепочку повреждения почек. При этом классический и лектиновый пути иммунной защиты организма от инфекций остаются нетронутыми.

Помимо Fabhalta, в портфеле Novartis есть еще одно средство против IgA-нефропатии — Vanrafia (атрасентан/atrasentan). Права на этот антагонист рецептора эндотелина А фармкорпорация получила вместе с покупкой Chinook Therapeutics за 3,2 млрд долл. в 2023 году, а в 2025-м зарегистрировала его в США по ускоренной процедуре.

В сегменте лекарств от IgA-нефропатии у Novartis есть конкуренты: Travere Therapeutics с Filspari (спарсентан/sparsentan), одобренный по этому показанию в 2024 году, и Tarpeyo (будесонид/budesonide) от шведской Calliditas Therapeutics (в 2024-м японский химический концерн Asahi Kasei приобрел ее за 1,1 млрд долл.), вышедший на рынок годом ранее и ставший первым препаратом для лечения этого заболевания в Соединенных Штатах.

Fabhalta впервые был одобрен FDA в 2023 году для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии, а в 2025-м — C3-гломерулопатии. В прошлом году он принес 505 млн долл. выручки — рост на 291% год к году, а в первом квартале текущего — 169 млн долл.