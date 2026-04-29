Глава Минздрава РФ рассказал президенту о лекобеспечении и показал БПЛА для доставки лекарств

Министр здравоохранения Михаил Мурашко представил доклад по итоговой коллегии ведомства президенту России Владимиру Путину. Встреча прошла на территории Федерального центра медицины катастроф Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) им. Н.И. Пирогова.

Доклад главы Минздрава РФ

Михаил Мурашко рассказал о реализации национальных проектов, в частности — «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В рамках программы в прошлом году были обеспечены лекарствами более 1,1 млн человек. Риск повторных инсультов и инфарктов снижается на 19%, что, по словам главы министерства, является «колоссальной цифрой».

Министр здравоохранения рассказал также о доступности лекобеспечения пациентов с онкологией. С 2026 года начали ставить циклотроны на радиофармпрепаратах отечественного производства.

«Причем хочу сказать, что мы сделаем специальную регуляторику под это, у нас появилось большое количество новых как диагностических, так и лечебных препаратов. Скажем, при раке простаты мы сегодня имеем радиофармпрепарат, который позволяет даже для запущенных, с метастатическими осложнениями, заболеваниями пациента стабилизировать и спасти», — поделился Михаил Мурашко.

Препараты регенеративной медицины, как сообщил глава Минздрава РФ, находятся в клинических исследованиях, новые программные продукты создаются для диагностики наследственных заболеваний.

«Медицинская наука, здесь мы видим сегодня, какой пошел уже, даже я бы сказал, задор конкурентный среди учреждений. Мы видим, насколько четко сегодня они реализуют те задачи, новые препараты, уже докладывали и о новых противоопухолевых препаратах, построили предприятия, выпускаем и делаем уже задел на будущее с фундаментальными исследованиями, работы в области искусственного интеллекта», — заявил Михаил Мурашко.

Осмотр «Аиста»

Во время визита в центр Владимир Путин также осмотрел отечественный медицинский беспилотник, который сможет доставлять препараты. Глава Минздрава РФ продемонстрировал президенту беспилотную авиационную систему «Аист».

Беспилотник выполняет функции мониторинга, доставки грузов, обеспечения двусторонней связи и ретрансляции. Он оснащен специальным термоконтейнером, который позволяет доставлять лекарства, медицинские изделия, биологические материалы, донорскую кровь и ее компоненты. Кроме того, в разработке есть модуль для консультаций по оказанию первой помощи и телемедицинских консультаций.

Беспилотная авиационная система, которую продемонстрировали президенту, чаще всего летает в Сахалинской области, ранее применялась в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Максимальная дальность полета беспилотника составляет до 400 км.