Главные новости недели

1. Минпромторг РФ окончательно отказался от национального GMP. Отменены российские правила надлежащей производственной практики и связанные акты, инспектирование теперь ведется только по правилам GMP ЕАЭС.

2. Для кандидатов фармрынок выглядит денежным, где верхняя планка сравнима с высокооплачиваемыми секторами. Такой образ расходится с опытом значительной части сотрудников, показал опрос. Кто и почему в фармотрасли жалуется на зарплаты?

3. Арбитражный суд Москвы отказал «Джодас Экспоим» в споре с Минздравом РФ и признал сертификат GMP, выданный Арменией, неотносимым и недопустимым доказательством по делам о приостановлении регистраций противоопухолевых препаратов.

4. Минздрав РФ предложил расширить перечень индикаторов риска по контролю за оборотом медизделий, добавив четыре новых «триггера» для выборочных проверок Росздравнадзора на основе данных реестров и маркировки.

5. Минздрав РФ не поддержал идею наделения Роспатента дополнительными полномочиями на фармрынке по оценке клинической значимости изобретений и влиянию патентов на доступность лекарств.