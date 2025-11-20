Госдума РФ приняла в третьем чтении федеральный бюджет на 2026—2028 годы

Госдума Рф приняла в третьем чтении законопроект № 1026190-8 о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Документ прогнозирует рост ВВП на 1,3% в 2026 году и почти на 7% за три года — до 276 трлн руб. Инфляция на 2026—2028 годы прогнозируется на уровне 4%.

Год Доходы, трлн руб. Расходы, трлн руб. Дефицит, трлн руб. 2026 40,3 44 3,8 2027 42,9 46,1 3,2 2028 45,9 49,2 3,5

В сфере здравоохранения в бюджете 2026—2028 гг. заложено:

более 900 млрд руб. на нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»;

более 94 млрд руб. на развитие объектов детского здравоохранения по нацпроекту «Семья»;

более 227 млрд руб. на лечение детей с орфанными заболеваниями в рамках работы фонда «Круг добра»;

более 809 млрд руб. на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами.

Так, необходимыми препаратами будут обеспечены более 190 тыс. пациентов с высокозатратными заболеваниями (рассеянный склероз, гемофилия, болезнь Гоше и др.).

Документом также предусмотрено увеличение с 1 января 2026 года ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для социально значимых товаров (в том числе лекарств и медицинской продукции). Одобрено поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса, работающего на УСН, для перехода на общий режим налогообложения:

с 2026 года — до 20 млн руб.;

с 2027 года — до 15 млн руб.;

с 2028 года — до 10 млн руб.

Ранее «ФВ» проанализировал, как распределят деньги на различные статьи программы «Развитие здравоохранения» в федеральном бюджете.