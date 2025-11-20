Новости
Госдума РФ приняла в третьем чтении федеральный бюджет на 2026—2028 годы

20.11.2025
17:32
ДинаКоблова
Проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов утвержден Госдумой РФ в третьем чтении. Ставка НДС будет повышена до 22%. Одобрено поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для перехода на общий режим налогообложения.
Фото: duma.gov.ru

Госдума Рф приняла в третьем чтении законопроект № 1026190-8 о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Документ прогнозирует рост ВВП на 1,3% в 2026 году и почти на 7% за три года — до 276 трлн руб. Инфляция на 2026—2028 годы прогнозируется на уровне 4%.

Год Доходы, трлн руб. Расходы, трлн руб. Дефицит, трлн руб.
2026  40,3 44  3,8 
2027  42,9  46,1  3,2 
2028  45,9  49,2 3,5 

В сфере здравоохранения в бюджете 2026—2028 гг. заложено:

  • более 900 млрд руб. на нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»;
  • более 94 млрд руб. на развитие объектов детского здравоохранения по нацпроекту «Семья»;
  • более 227 млрд руб. на лечение детей с орфанными заболеваниями в рамках работы фонда «Круг добра»;
  • более 809 млрд руб. на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами.

Так, необходимыми препаратами будут обеспечены более 190 тыс. пациентов с высокозатратными заболеваниями (рассеянный склероз, гемофилия, болезнь Гоше и др.).

Документом также предусмотрено увеличение с 1 января 2026 года ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для социально значимых товаров (в том числе лекарств и медицинской продукции). Одобрено поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса, работающего на УСН, для перехода на общий режим налогообложения:

  • с 2026 года — до 20 млн руб.;
  • с 2027 года — до 15 млн руб.;
  • с 2028 года — до 10 млн руб.

Ранее «ФВ» проанализировал, как распределят деньги на различные статьи программы «Развитие здравоохранения» в федеральном бюджете.

