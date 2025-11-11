Новости
Госдума РФ приняла в третьем чтении закон об отработках выпускников фармспецильностей

11.11.2025
16:00
ДинаКоблова
Госдума РФ приняла в третьем чтении закон об обязательном целевом обучении и наставничестве выпускников медицинских и фармацевтических специальностей.
Фото: duma.gov.ru

Госдума РФ одобрила в третьем чтении законопроект № 1006061-8 об обязательном целевом обучении и участии в программе наставничества студентов медицинских и фармацевтических образовательных программ, впервые прошедших первичную аккредитацию специалиста.

За принятие проголосовали 339 депутатов, воздержались — 69. Против не проголосовал никто.

В первом чтении Госдума России приняла законопроект в октябре. Согласно той редакции документа, студенты должны заключить договор о целевом обучении в первый год обучения, если есть предложения от заказчиков и студент соответствует их требованиям. Кроме того, нарушившие договор с госучреждением студенты должны были возместить затраты на свое обучение в трехкратном размере.

Ко второму чтению к законопроекту было предложено 46 поправок, 17 из которых депутаты приняли. В таком виде документ Госдума РФ приняла и в третьем чтении.

В новой редакции документа указано, что в случае отказа от отработки по целевому договору введут штрафы в однократном размере — компенсацию фактической стоимости обучения. Во втором чтении также утвердили поправку о смягчении требования к 100%-ному целевому набору на программы специалитета.

В документе также прописаны правила наставничества. Так, Минздраву России предстоит определить перечень специальностей, выпускникам которых предстоит проходить наставничество, а также сроки работы с наставником.

